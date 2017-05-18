В Брестской области к концу года хотят подготовить проект о расширении безвизовой зоны

Подготовку проекта о расширении безвизового режима в Брестской области планируют завершить до конца года. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Брестского облисполкома Олег Величко.



Фото: Станислав Коршунов

Брестский облисполком выступил с инициативой о расширении зоны безвизового въезда для иностранных граждан. В нее, помимо Беловежской пущи, планируется включить Брест и примыкающие к нему Брестский, Жабинковский и Каменецкий районы.

Под руководством Олега Величко создана рабочая группа, которая занимается проработкой вопроса.

«Мы готовим документ, проект указа, который будет регламентировать безвизовый въезд. Я думаю, что к концу этого года он будет подготовлен, а в следующем, надеюсь, принят», — отметил вице-губернатор.

Введение безвизового режима на территории Бреста и окрестностей планируется осуществить к тысячелетию областного центра, которое будет отмечаться в 2019 году.

«Уверен, что это поспособствует дополнительному притоку туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Конечно, нам нужно разрабатывать новые турмаршруты, строить объекты инфраструктуры. При этом есть такие виды туризма, которые не требуют больших вложений. Здесь в первую очередь нужна инициатива, хорошие организаторские способности, чтобы мы более активно зарабатывали деньги. И у нас такие возможности есть», — подчеркнул зампредседателя облисполкома.