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"Не ожидал такого подарка". Дети с синдромом Дауна сняли трогательный ролик для летчика Федора

19.05.2017 12:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Воспитанники киностудии BIGfilm и пилот «Белавиа» Федор Тупица пока не знакомы. Но совсем недавно семь малышей-актеров с синдромом Дауна посвятили ему видеоролик. Это детское «спасибо» за помощь проекту «Инклюзивным фильмам быть!»


Скриншот из видеоролика «Летчик»

В сентябре 2016-го в киностудии BIGfilm впервые стали заниматься с особенными актерами. Группа ребят небольшая — всего семь человек. Это мальчики и девочки 5−10 лет — дети с синдромом Дауна.

Видеоролик разместили на канале BIG film на YouTube.

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— Как-то мы спросили у ребят об их мечте, и все сказали, что хотят летать, — рассказывает об идее фильма Ирина Брель, режиссер и руководитель киностудии BIGfilm. — Почему бы и нет, подумали мы и по-своему решили эту мечту воплотить.

Основой ролика стало стихотворение «Летчик», простое в произношении. А посвятили дети свою работу Федору Тупице — пилоту «Белавиа». Мини-фильм он увидел как только вернулся из рейса.

— Это было неожиданно и очень трогательно, — говорит Федор, который летает уже четыре года. — Когда на «Улье» я поддержал проект с инклюзивными фильмами, не ожидал такого подарка.

Киностудия тогда собирала деньги на проектор, экран и кресла-мешки. Все это нужно было для подготовки к мюзиклу, съемкам ролика и ТВ-передачи. Своим спонсорам они пообещали подарки. 20 рублей, например, видеокалендарь, 50 — приглашение на мюзикл, 100 - видеоприветствие и благодарность от солнечных детей.

Ну, а пока Федор собирается в новый рейс во Франкфурт-на-Майне, маленькие актеры готовятся к премьере инклюзивного мюзикла «Мэри Поппинс и волшебный зонтик». Постановка состоится 28 мая в Молодежном театре эстрады.

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Воспитанники киностудии BIGfilm и пилот "Белавиа" Федор Тупица пока не знакомы. Но совсем недавно семь малышей-актеров с синдромом Дауна посвятили ему видеоролик. Это...

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