Строителям, нашедшим в прошлом году клад в Гродно, выплатят вознаграждение

Как рассказала главный специалист главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Оксана Коханова, секретарь областного совета по вопросам историко-культурного наследия, 17 мая состоялось заседание областного совета по вопросам историко-культурного наследия. На нем был положительно решен вопрос о придании статуса историко-культурной ценности 3-й категории кладу, найденному во время работ по реконструкции здания на улице Антонова в Гродно. Выплата вознаграждения в соответствии с законом будет осуществлена в двухмесячный срок с момента принятия решения, рассказывает «Гродненская правда» .



Фото: grodnonews.by

Напомним, в первых числах февраля 2016 года при реконструкции здания на улице Антонова, 4/1, рабочие ОДО «Прайдстрой» нашли в нише глиняный горшочек с 11 золотыми монетами и кольцом. Через пару дней выехавшие на место сотрудники Гродненского государственного историко-археологического музея обнаружили еще две монеты и три кольца. Найденные в сумме 13 золотых монет конца XIX — начала ХХ веков (девять монет номиналом 10 рублей и четыре монеты номиналом 5 рублей), а также четыре кольца были переданы на хранение в историко-археологический музей.

По закону собственнику здания, где была обнаружена находка, и тому, кто нашел клад, полагается 50 процентов его стоимости. «Вознаграждение распределяется между этими лицами в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное», — гласит пункт 2 статьи 234 Гражданского кодекса Республики Беларусь. На сегодняшний день ориентировочная стоимость клада составляет примерно 5 тысяч долларов в эквиваленте.