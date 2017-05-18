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Строителям, нашедшим в прошлом году клад в Гродно, выплатят вознаграждение
19.05.2017 12:12 — Новости Общества | Tut.by
Как рассказала главный специалист главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Оксана Коханова, секретарь областного совета по вопросам историко-культурного наследия, 17 мая состоялось заседание областного совета по вопросам историко-культурного наследия. На нем был положительно решен вопрос о придании статуса историко-культурной ценности 3-й категории кладу, найденному во время работ по реконструкции здания на улице Антонова в Гродно. Выплата вознаграждения в соответствии с законом будет осуществлена в двухмесячный срок с момента принятия решения, рассказывает
Напомним, в первых числах февраля 2016 года при реконструкции здания на улице Антонова, 4/1, рабочие ОДО «Прайдстрой»
По закону собственнику здания, где была обнаружена находка, и тому, кто нашел клад, полагается 50 процентов его стоимости. «Вознаграждение распределяется между этими лицами в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное», — гласит пункт 2 статьи 234 Гражданского кодекса Республики Беларусь. На сегодняшний день ориентировочная стоимость клада составляет примерно 5 тысяч долларов в эквиваленте.
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В феврале 2016 года при реконструкции здания на улице Антонова рабочие нашли в нише глиняный горшочек с 11 золотыми монетами и кольцом.
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