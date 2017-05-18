При реконструкции Театра музкомедии максимально сохранят его прежний облик

Вариант эскизного проекта реконструкции Белорусского государственного академического музыкального театра был рассмотрен на заседании архитектурно-градостроительного совета при главном архитекторе Минска, пишет агентство « Минск-Новости ».



Фото с сайта minsknews.by

Это уже второе знакомство совета с предложениями работников УП «Минскпроект», которые занимаются проектом.

Вопрос о реконструкции театра поднимался давно, поскольку коллективу не хватает площадей для нормальной работы — приходится арендовать на стороне помещения для складов, цехов, что усложняет производство и требует дополнительных затрат. Остро чувствуется и дефицит репетиционных залов, гримерок. Также за три с половиной десятка лет работы театра устарело оборудование, требуют обновления инженерные сети, да и само здание уже перестало соответствовать многим нормам (противопожарным, санитарным). Потому в прошлом году началась разработка проекта реконструкции. Перед архитекторами стоит задача сделать театр максимально удобным как для зрителей, так и для работников.

В первую очередь планируется расширение площадей за счет пристроек, что позволит организовать склады для декораций, репетиционные и служебные помещения. Также предлагается сделать балкон в зрительном зале, за счет чего добавится 200 мест, открыть малый зал, увеличить входной вестибюль.

Первый вариант эскизного проекта рассматривался ранее, тогда прозвучали определенные замечания авторам. На суд профессионалов вынесли новый эскиз. Что в нем изменилось? Первоначально центральный вход в театр проектировщики предложили сделать со стороны площади Богушевича, а нынешний оставить как дополнительный. Это не одобрили члены архитектурного совета, посчитав подобную перемену нерациональной. Теперь главный вход остается на прежнем месте, но и от второго все же не отказались, он по-прежнему фигурирует в проекте.



Фото с сайта minsknews.by

Ранее архитекторов покритиковали за то, что планируемые пристройки разрушают прежний облик театра. Поэтому в новой версии авторы попытались максимально сохранить привычный образ Музыкального. Для этого существенно уменьшили пропорции новых объемов, которые надо пристроить. Отказались от стекла на фасаде и попытались найти материалы, которые по внешнему виду будут максимально напоминать натуральный камень (им облицован нынешний фасад). Еще новшество — снаружи с одной стороны здания предложили сделать рекламный экран и украсить пристраиваемую часть колоннадой.

Однако и нынешний вариант проекта не полностью устроил членов совета. Большинство из них сочли, что это шаг вперед, но все же необходимо добавить облику театра гармонии.

Подводя итоги, главный архитектор столицы Павел Лучинович высказал обобщенное мнение: не делать второй вход, отказаться от идеи рекламного экрана на фасаде, продолжить поиски образного решения здания. Также он попросил проектную организацию подготовить альбом, где будут представлены изображения театра с разных точек города, например, с улиц Мясникова, Немиги. Это позволит увидеть, как может выглядеть обновленный театр с разных сторон и насколько он вписывается в застройку.