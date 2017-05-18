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Ассанж провел балконный брифинг: WikiLeaks продолжит деятельность

19.05.2017 19:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая – Sputnik. Ресурс WikiLeaks продолжит деятельность по обнародованию секретных документов, заявил в пятницу в Лондоне основатель сайта Джулиан Ассанж.

Ассанж провел балконный брифинг: WikiLeaks продолжит деятельность
© Sputnik Алекс Макнотон
Создателя WikiLeaks Ассанжа больше не считают насильником

"WikiLeaks продолжит публиковать документы", – сообщил Ассанж журналистам, выступая с балкона посольства Эквадора в Великобритании.

Он также высказался в отношении недавнего освобождения одного из информаторов сайта Челси Мэннинг, назвав его "важной победой". Мэннинг помиловал бывший президент США Барак Обама, на днях она вышла на свободу. 

Джулиан Ассанж с 2012 года живет в посольстве Эквадора, находящемся в Лондоне: он обратился к властям этой страны с просьбой предоставить политическое убежище, поскольку опасался экстрадиции из Швеции в США.

В пятницу прокуратура Швеции прекратила следствие по его делу Ассанжа, возбужденному по факту изнасилований, якобы произошедших в 2010 году. При этом британская полиция заявила, что Ассанж будет арестован, если покинет посольство – по ордеру, выданному после отказа сдаться суду.

 
Теги: Минск
 
 
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Основатель сайта WikiLeaks пока не покидает здание посольства, поскольку полиция грозится его арестовать.

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