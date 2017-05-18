Ассанж провел балконный брифинг: WikiLeaks продолжит деятельность

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Ресурс WikiLeaks продолжит деятельность по обнародованию секретных документов, заявил в пятницу в Лондоне основатель сайта Джулиан Ассанж.



© Sputnik Алекс Макнотон Создателя WikiLeaks Ассанжа больше не считают насильником

"WikiLeaks продолжит публиковать документы", – сообщил Ассанж журналистам, выступая с балкона посольства Эквадора в Великобритании.

Он также высказался в отношении недавнего освобождения одного из информаторов сайта Челси Мэннинг, назвав его "важной победой". Мэннинг помиловал бывший президент США Барак Обама, на днях она вышла на свободу.

Джулиан Ассанж с 2012 года живет в посольстве Эквадора, находящемся в Лондоне: он обратился к властям этой страны с просьбой предоставить политическое убежище, поскольку опасался экстрадиции из Швеции в США.

В пятницу прокуратура Швеции прекратила следствие по его делу Ассанжа, возбужденному по факту изнасилований, якобы произошедших в 2010 году. При этом британская полиция заявила, что Ассанж будет арестован, если покинет посольство – по ордеру, выданному после отказа сдаться суду.