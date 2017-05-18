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Эксперты оценили новейшую криминалистическую технику по идентификации транспортных средств

19.05.2017 21:25 — Новости Общества | БелТА  
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Эксперты оценили новейшую криминалистическую технику по идентификации транспортных средств
Фото ГКСЭ

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты оценили новейшую криминалистическую технику по идентификации транспортных средств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) по итогам учебно-методического сбора "Идентификация транспортных средств при проведении трасологических экспертиз".

Практические занятия по исследованию автотранспортных средств с демонстрацией последних образцов криминалистической техники и их возможностей по идентификации транспортных средств были проведены на базе управления Госкомитета по Минску.

Сотрудники ГКСЭ уделили также внимание вопросам международного сотрудничества, в частности касающимся использования и дополнения информацией международной базы данных FAVI. Пользователями последней наряду с отечественными экспертами являются специалисты европейских государств. Этот международный проект предполагает накопление и обмен информацией для противодействия криминальному автобизнесу. Кроме того, он позволяет экспертам ГКСЭ оперативно общаться, обмениваться опытом и информацией с иностранными коллегами.

Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД Беларуси довели информацию о возможностях и порядке сотрудничества с национальными бюро Интерпола различных стран мира по исполнению запросов автопроизводителей с целью идентификации автотранспортных средств, подлинность маркировочных обозначений которых вызывает сомнения.

В целом участники обсудили проблемные вопросы, возникающие при проведении исследований маркировочных обозначений, обменялись опытом и экспертной практикой в соответствующей области.

Кроме того, специалисты посетили 22-ю международную специализированную выставку Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП-2017".

Подобные сборы - универсальная площадка для обмена опытом, обсуждения нетипичных случаев и нестандартных экспертных решений. Это позволяет экспертам Государственного комитета судебных экспертиз не только выполнять свою работу на неизменно высоком уровне, но и изучать практику и инструменты для проведения экспертиз за рубежом, а также делиться своим положительным опытом с иностранными коллегами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Практические занятия по исследованию автотранспортных средств с демонстрацией последних образцов криминалистической техники и их возможностей по идентификации...

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