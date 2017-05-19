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Повышение роли научного сообщества в строительстве Союзного государства обсудят в Минске

19.05.2017 21:58 — Новости Общества | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание Научно-консультативного совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства пройдет в Минске 25 мая, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Депутаты и эксперты рассмотрят роль научного сообщества Беларуси и России в строительстве Союзного государства и обсудят новые формы взаимодействия Научно-консультативного совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства.

В заседании примут участие союзные парламентарии, представители Постоянного комитета Союзного государства, Российской академии наук, Национальной академии наук Беларуси, Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси, вузов двух стран.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В заседании примут участие союзные парламентарии, представители Постоянного комитета Союзного государства, Российской академии наук, Национальной академии наук...

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