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Повышение роли научного сообщества в строительстве Союзного государства обсудят в Минске
19.05.2017 21:58 — Новости Общества | БелТА
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание Научно-консультативного совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства пройдет в Минске 25 мая, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.
Депутаты и эксперты рассмотрят роль научного сообщества Беларуси и России в строительстве Союзного государства и обсудят новые формы взаимодействия Научно-консультативного совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства.
В заседании примут участие союзные парламентарии, представители Постоянного комитета Союзного государства, Российской академии наук, Национальной академии наук Беларуси, Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси, вузов двух стран.-0-
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В заседании примут участие союзные парламентарии, представители Постоянного комитета Союзного государства, Российской академии наук, Национальной академии наук...
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