В Минске проходит чемпионат Европы по боевому и спортивному самбо

В столице Беларуси проходит чемпионат Европы по боевому и спортивному самбо. Померяться силами и побороться за медали приехали около 300 атлетов из Европы и стран Содружества. В общей сложности разыгрывается 27 комплектов наград, передает «МИР 24».

В первый день чемпионата российские самбисты завоевали девять медалей, семь у спортсменов из Белоруси. Также награды получили бойцы из Армении и Азербайджана.

«Противник опытный, он прошлогодний финалист чемпионата мира. Показал себя там хорошо. Я примерно знал, что он делает, на что способен. И грамотный план тренерского штаба помог выйти из боя победителем», - рассказал победитель в весовой категории до 57 кг Курбан Магамедов, представляющий команду России.