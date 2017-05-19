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В Минске проходит чемпионат Европы по боевому и спортивному самбо

19.05.2017 23:47 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В столице Беларуси проходит чемпионат Европы по боевому и спортивному самбо. Померяться силами и побороться за медали приехали около 300 атлетов из Европы и стран Содружества. В общей сложности разыгрывается 27 комплектов наград, передает «МИР 24».

В первый день чемпионата российские самбисты завоевали девять медалей, семь у спортсменов из Белоруси. Также награды получили бойцы из Армении и Азербайджана.

«Противник опытный, он прошлогодний финалист чемпионата мира. Показал себя там хорошо. Я примерно знал, что он делает, на что способен. И грамотный план тренерского штаба помог выйти из боя победителем», - рассказал победитель в весовой категории до 57 кг Курбан Магамедов, представляющий команду России.

И боль, и слезы, и прыжки
 
 
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Померяться силами и побороться за медали приехали в общей сложности 300 атлетов, всего на кону 27 комплектов наград.

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