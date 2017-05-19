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Школьники соревновались на знание ПДД в Бресте
19.05.2017 21:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая — Sputnik. Первая олимпиада по знанию Правил дорожного движения среди школьников прошла в пятницу в Бресте, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.
© Sputnik / Виктор Толочко
В олимпиаде приняли участие учащиеся 14 брестских школ и гимназий. От каждого учебного заведения была представлена команда из трех человек в трех возрастных категориях.
Соревнования прошли в несколько этапов, по результатам которых и выявлялись победители, проходившие в следующий тур. Школьники решали вопросы на время, а затем участников второго тура ждали задачи по ПДД.
В итоге первое место заняла команда средней школы №9, на втором месте — ученики 32-й школы, третье место заняли учащиеся 16-й школы. Также были определны победители и в личных первенствах.
Все призеры олимпиады получили ценные призы и дипломы от организаторов.
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Победители в командном и личном первенствах получили дипломы и ценные призы от организаторов.
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