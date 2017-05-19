ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Школьники соревновались на знание ПДД в Бресте

19.05.2017 21:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Первая олимпиада по знанию Правил дорожного движения среди школьников прошла в пятницу в Бресте, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

Школьники соревновались на знание ПДД в Бресте
© Sputnik / Виктор Толочко
Парламентарии предлагают белорусам искать работу самостоятельно

В олимпиаде приняли участие учащиеся 14 брестских школ и гимназий. От каждого учебного заведения была представлена команда из трех человек в трех возрастных категориях.

Соревнования прошли в несколько этапов, по результатам которых и выявлялись победители, проходившие в следующий тур. Школьники решали вопросы на время, а затем участников второго тура ждали задачи по ПДД.

В итоге первое место заняла команда средней школы №9, на втором месте — ученики 32-й школы, третье место заняли учащиеся 16-й школы. Также были определны победители и в личных первенствах.

Все призеры олимпиады получили ценные призы и дипломы от организаторов.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победители в командном и личном первенствах получили дипломы и ценные призы от организаторов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пинчанин пытался выехать в Украину по недействительному паспорту и устроил скандал пограничникам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика