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Десять руководителей белорусских клиник попались на взятках
20.05.2017 06:36 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси раскрыли коррупционную схему в системе здравоохранения. По версии следствия, руководители клиник закупали медтехнику у поставщиков, которые охотно давали взятку: от 400 долларов и выше, сообщает телеканал «МИР 24».
«Установлено, что должностные лица на системной основе получали взятки за создание условий для победы в ходе тендерных торгов «нужного поставщика» оборудования и реагентов в интересах клинико-диагностических лабораторий. После удачного оформления сделки менеджеры коммерческих структур передавали должностным лицам незаконное вознаграждение — до 5% от стоимости реализованных товаров», - рассказал официальный представитель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Дмитрий Побяржин.
По словам представителя КГБ,
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Главврачи закупали медтехнику у поставщиков по цене, на 30−70% выше рыночной. Разницу они клали себе в карман.
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