Десять руководителей белорусских клиник попались на взятках

В Беларуси раскрыли коррупционную схему в системе здравоохранения. По версии следствия, руководители клиник закупали медтехнику у поставщиков, которые охотно давали взятку: от 400 долларов и выше, сообщает телеканал «МИР 24».

«Установлено, что должностные лица на системной основе получали взятки за создание условий для победы в ходе тендерных торгов «нужного поставщика» оборудования и реагентов в интересах клинико-диагностических лабораторий. После удачного оформления сделки менеджеры коммерческих структур передавали должностным лицам незаконное вознаграждение — до 5% от стоимости реализованных товаров», - рассказал официальный представитель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Дмитрий Побяржин.

По словам представителя КГБ, функционирование указанных схем вело к удорожанию оборудования и реагентов на 30−70% для больниц и поликлиник, а фактически — для бюджета страны, из которого оплачивались все закупки.

Все по делу о коррупции арестовали десять руководителей клиник Гомельской, Могилевской, Гродненской областей и Минска.