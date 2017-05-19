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Сезон купальников открыт. На каких пляжах в Витебской области можно отдыхать

20.05.2017 08:36 — Новости Общества | Tut.by  
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В этом сезоне в Витебске определили 7 пляжей, на которых можно отдыхать горожанам, сообщает областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.


Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Это городские пляжи на Западной Двине — в парках Мазурино, 1000-летия, имени Фрунзе, возле площади Победы (спуск к реке); на Витьбе — в районе Юбилейного моста и водозабора № 1; на искусственном водоеме в Сокольниках возле Южной котельной.

Еще один пляж обустроили для массового отдыха в Витебском районе — на озере Сосно в деревне Должа.

Практически все пляжи оборудовали туалетами, урнами и контейнерами для мусора, автостоянками.

Всего в этом году в области для массового отдыха отвели 124 пляжа. Наибольшее количество таких мест — 13 — оборудовали в Россонском районе, который считается самым лесным в регионе. Затем идет самый водный край — Браславский район: здесь 10 пляжей. На 9 пляжах смогут отдохнуть жители Оршанского района. Меньше всего мест для загорания и купания — по два — в Толочинском и Бешенковичском районах.

Весь список пляжей в каждом регионе области можно найти здесь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Всего в этом году в области для массового отдыха отвели 124 пляжа.

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