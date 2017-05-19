Ювелирная копия ИС-2: ушло 785 дней, 208 г серебра и 2 бриллианта

Для того чтобы сделать копию танка ИС-2 из серебра, Андрей Жизневский не только придумывал новые технологии обработки драгоценного металла, но и изъездил Остров Свободы вдоль и поперек. Корреспондент Sputnik Павел Вур расспросил ювелира обо всех тонкостях создания модели.

На создание миниатюрной копии танка ИС-2 у ювелира ушло 785 дней, 208,45 грамма серебра и два бриллианта весом в 0,17 карат. Поскольку это не коммерческий проект, продавать свое изделие ювелир не собирается, а хочет подарить какому-нибудь музею. Но какому – еще не решил: ждет и рассматривает предложения.

Творог, яйца и Куба – лучшие помощники ювелира

Пока Жизневский делал копию легендарного советского танка, ему пришлось столкнуться с множеством проблем, одной из которых стала невозможность купить в аптеках порошковую серу, которая нужна для патинирования (искусственного состаривания – Sputnik) серебра.



© Фото: предоставлено Андреем Жизневским Искусственного старения удалось добиться с помощью творога и яиц

В одной из деревень Андрей с друзьями зашли в школу к учителю химии, который прочитал им лекцию об интересующих их химических реакциях. Много исследований провел Жизневский. В итоге патины на серебряном танке Андрей добился при помощи яиц, творога и яблок, которые при брожении выделяют заветный сероводород.

Этот проект заставил ювелира по-другому взглянуть на многие привычные вещи. И это прекрасно, считает Жизневский, поскольку человек должен всегда расти и стремиться к новому.

"Я специально поехал на Кубу, чтобы больше узнать об ИС-2. Там живут замечательные, свободные люди. Они никогда не разговаривают о политике, Америке и прочих мелочах. Они даже не разговаривают о своем президенте, их это не очень интересует, они свободны от всего этого. Но при этом кубинцы помнят Советский Союз, до сих пор переживают о катастрофе на Чернобыльской АЭС и благодарны нам за помощь, которую оказывали им советские люди. Очень светлый народ и прекрасный остров. И, естественно, у них много советской техники", – вспоминает ювелир.

Почему именно танк?

Жизневский выбрал ИС-2 для модели по нескольким причинам: во-первых, на нем можно в полной мере продемонстрировать мастерство миниатюриста, а во-вторых, на Андрея сильное впечатление произвело посещение Линии Сталина. Во время экскурсии сопровождающий рассказал о Челябинском танковом заводе, на котором во время войны и выпускали ИС-2. В это время на предприятии работали, в основном, женщины, старики и дети, причем круглосуточно и часто под открытым небом. Там же они ели и спали.



предоставлено Андреем Жизневским Процесс выточки миниатюрных деталей

"И вот их руками создавался самый тяжелый танк союзников, который внес огромный вклад в Победу!" – рассказал Жизневский.

Конспиративный осмотр

Ювелир не просто создавал макет танка, он делал копию конкретной машины, которая стоит в Городке под Витебском. Для того чтобы точно повторить оригинал, мастер в течение двух лет периодически приходил к постаменту с рулеткой и штангенциркулем и снимал размеры. Чтобы не возникало вопросов, почему неизвестный человек лазает по памятнику, Андрей вместе с женой делали вид, будто снимают фотосессию.

"У жены даже была разработана целая легенда на тот случай, если милиционеры начнут интересоваться нашими действиями. А измерять мне было что: меня очень интересовали сварные швы, которые я полностью повторил", – гордо заявляет ювелир.

Самым сложными в производстве оказались траки. Эта модель полностью на ходу, все детали подвижны. Туда в любой момент можно вставить двигатель, заправить его через шприц бензином – и машина готова. Ювелир рассказал, что первоначально танк задумывался именно с мотором, но когда Жизневский приехал в Госпробнадзор ставить на танк клеймо, ему предложили записать свое изделие в документах как сувенир и обойтись без двигателя.

На что способны белорусы

Своим танком мастер хотел показать, на что способны белорусы. 68 деталей, состоящих из огромного числа заготовок, все, абсолютно все сделано вручную!

Танк – второе произведение мастера, до этого он по той же технологии создал серебряную модель самолета У-2 и выставил ее на конкурс в одном из ювелирных сообществ в социальной сети "ВКонтакте". Он считает, что тогда не занял первое место потому, что многие, кому понравился его самолет, не смогли разобраться в системе голосования и поставить "лайк" в нужном месте.



© Фото: предоставлено Андреем Жизневским Самолет У-2 из серебра

Но именно после копии ИС-2 с Жизневским стали искать общения представители международной элиты ювелиров. Собеседник агентства считает, что в нашей стране много действительно сильных мастеров, способных создавать шедевры ювелирного искусства, но все они довольствуются тем, что есть, и признанием в узком кругу коллег. А это неправильно – знаниями нужно делиться, иначе они портят человека, делают его эгоистом, снобом, считает ювелир. Это была еще одна из причин создания танка: желание рассказать, поделиться своим опытом. А рассказать есть о чем: ювелир уже около двадцати лет в профессии.

У Жизневского есть группа "ВКонтакте", посвященная танку, и в ней развернулись настоящие дебаты. Многие спрашивали, зачем ему это надо. Столько времени, сил, денег потрачено: "а люди все равно не поймут… Сейчас всем нужна лишь недорогая штамповка: у большинства нет вкуса". По словам ювелира, кто-то даже пытался пересчитать потраченные дни в деньгах, а многие просто не верили, что эту идею можно осуществить.



© Фото: предоставлено Андреем Жизневским Танк в Городке, с которого ювелир кропотливо снимал все мерки для своей копии

Но ювелир уверен: не все измеряется в деньгах. Кроме них существует дело, которое любишь и которым живешь. Мастер хочет отдавать ему время, находить решения, готов терпеть неудачи и начинать все сначала. А еще – верить в свои силы, когда больше никто не верит, и знать, что все зависит только от тебя.

Для многих "ювелирка" – это просто зарабатывание денег. И получив базовые знания и навыки, купив пару полезных приспособлений, большинство останавливается. Работает по шаблону из года в год, не задумываясь, что так проходит вся жизнь.

"В ювелирном деле я почти 20 лет, из которых 785 дней было потрачено на действительно важное дело. На такое дело, которое у многих лежит сейчас в долгих ящиках, отложенное на "потом, когда-нибудь попробую или доделаю…" Так вот, жизнь пролетает, и в погоне за деньгами это "потом" может никогда не наступить!" – говорит мастер.

Жизневский уверен: неповторимость, индивидуальность, эксклюзивность с одной стороны и массовый подход в изготовлении ширпотреба, с другой, – это совершенно разные системы ценностей. Типография не может заменить похода в музей. В современном мире конвейер безвкусия заменил собой аутентичную прелесть и авторский подход. Но вкус у людей можно и нужно воспитывать, и поэтому такие штучные произведения, как его ИС-2, непременно должны появляться на свет. Именно по этой причине мастер работает еще над тремя проектами, которые будут гораздо интереснее и масштабнее, но их он пока держит в секрете.