Главный приз 33-го тура игры "Удача в придачу!" – квартира в престижном районе Минска!

Уже через несколько часов "Евроопт" в прямом эфире разыграет среди покупателей сертификаты на общую сумму Br200тыс. и два внушительных денежных приза по Br20 тыс. каждый, а также пару новеньких автомобилей (79-й и 80-й!) марки Hyundai Creta и ТРИНАДЦАТУЮ КВАРТИРУ в Минске по адресу ул. Мястровская, 6. Также своих обладателей найдут 40 путевок на двоих в Тунис! А еще во время розыгрыша станет известно, в какую страну отправятся путешественники от "Евроопта" в следующем туре. Не пропустите прямую трансляцию - начало в 13.20!

Квартира в Минске, пара новеньких Hyundai Creta, два крупных денежных приза по Br20 тыс. и отдых мечты в Тунисе ожидают победителей 33-го тура игры "Удача в придачу!"

Розыгрыш призов 33-го тура игры "Удача в придачу!" по традиции состоится в минском ТРЦ "Е-сити" на ул.Денисовская, 8. Всех посетителей торгово-развлекательного центра ждет зажигательное шоу с участием известных персон! В центре внимания будет "Евровидение", финал которого прошел в минувшую субботу в Киеве. И зрители смогут узнать все самое интересное о конкурсе от его непосредственных участников. На розыгрыш приглашены музыкальный дуэт Александра и Константин, Анастасия Винникова и ТЕО. А суперпризы разыграет, конечно же, популярная белорусская фолк-рок-группа NaviBand, которая представила нашу страну на "Евровидении-2017".

Суперпризы – автомобили и квартиру в Минске - разыграет группа NaviBand, которая представила нашу страну на "Евровидении-2017".

Отпускное настроение со вкусом экзотики ожидает всех без исключения зрителей розыгрыша! А счастливчики, которым достанутся путевки на двоих в Тунис, проведут неделю - с 26 июня по 3 июля - по системе "все включено" в роскошном пятизвездочном отеле Royal Thalassa Monastir прямо на берегу моря. Золотистые пески пляжа, спа- и фитнес-центры, широкий выбор ресторанов и комфортные номера... А также множество увлекательных экскурсий. Это будет действительно незабываемое путешествие!

Открывай мир с "Еврооптом"! Сразу 80 счастливчиков в конце июня отправятся в роскошный пятизвездочный отель Royal Thalassa Monastir в Тунисе!

Приходите в "Е-сити", чтобы встретиться с любимыми звездами и зарядиться хорошим настроением! Заодно и лично проверите, не ваши ли игровые коды выигрывают суперпризы?!

Благодаря прямому эфиру следить за розыгрышем в режиме реального времени можно будет из любой точки страны! Трансляция начнется в 13.20 на телеканалах ОНТ и "НТВ-Беларусь", а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by.