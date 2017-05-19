Картина дня: Минск и Рига примут ЧМ-2021 по хоккею, народный контроль за ценами и музыка в метро

ВЧЕРА

Картина дня. 19 мая

Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году . Об этом стало известно по итогам голосования в ходе конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Кельне. За совместную заявку Минска и Риги на конгрессе ИИХФ было подано 55 голосов, за заявку Финляндии - 52. Минск станет главным городом хоккейного чемпионата мира 2021 года. ИИХФ планирует провести ЧМ-2021 с 7 по 23 мая. Поддержка коллег из международных спортивных организаций помогла победить заявке Минска и Риги , заявил председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Яркие моменты чемпионата мира по хоккею-2014 в Минске .

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал инициативу Федерации профсоюзов Беларуси о народном контроле за ценами в торговых объектах . Об этом глава государства заявил на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой. На встрече также обсуждена проблема в сфере учета страхового стажа, необходимого для начисления пенсии . Председатель ФПБ Михаил Орда сказал, что Федерация профсоюзов Беларуси предлагает 2018 год в Беларуси объявить Годом человека труда .

Федерация профсоюзов Беларуси рекомендует направлять не менее 10% бюджета профсоюзной организации на стимулирование здорового образа жизни . Такая норма заложена в адресованных руководителям организаций рекомендациях по применению форм и методов морального и материального стимулирования приверженцев здорового образа жизни. Также рекомендуется на эти цели направлять не менее 0,15% от фонда заработной платы.

Центральный аппарат МВД Беларуси предлагается сократить на 10% . Об этом по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Беларусь вводит безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики , имеющих паспорта для официальных поездок. Соответствующий указ №173 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Для резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" создается наилучший правовой режим ведения коммерческой деятельности по сравнению с другими режимами в Беларуси и странах ЕАЭС . Соответствующий указ №166 от 12 мая подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Владимир Голубев освобожден от должности заместителя командующего внутренними войсками МВД по вооружению - начальника вооружения и уволен с военной службы в отставку по возрасту . Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Вопрос создания национальной системы обеспечения прослеживаемости оборота товаров рассмотрен в Совете Министров на совещании с участием премьер-министра Андрея Кобякова, представителей министерств и концернов.

Все сценарии прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2018 год подразумевают рост экономики , сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Граждане Беларуси с 19 мая могут въезжать в Аргентину без виз . Такая информация размещена на сайте посольства Беларуси в Аргентине.

В переводе Россией авиарейсов из Беларуси в международные пункты пропуска в аэропортах трагедии нет , заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Отношения Беларуси и США развиваются поступательно, и белорусская сторона надеется, что в перспективе эта динамика сохранится , сказал Владимир Макей. Идет технический процесс переговоров Беларуси и ЕС по визовой либерализации и реадмиссии .

Беларусь придает большое значение сотрудничеству в ОБСЕ, свидетельством чему является выдвижение на пост генерального секретаря ОБСЕ постоянного представителя Беларуси в Вене Елены Купчиной . Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на форуме "25 лет внешней политики Республики Беларусь". По его словам, Беларусь во время своего председательства в 2017 году в Центрально-Европейской инициативе продвигает тему совместимости в Большой Европе . Также Владимир Макей отметил, что Беларусь намерена стать одной из узловых платформ нового Шелкового пути в Евразийском регионе .

Миссия Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом будет работать в Минске 5-12 июня.

Беларусь является отличной площадкой для выхода зарубежных компаний-инвесторов на рынок ЕАЭС . Это отметил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в приветственном слове к участникам Гомельского экономического форума.

Торгово-экономический и инвестиционный потенциал Беларуси презентован для деловых кругов в Греции во время визита заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко в Грецию для проведения межмидовских консультаций и двусторонних встреч.

Подготовку проекта о расширении безвизового режима в Брестской области планируют завершить до конца года , сообщил заместитель председателя Брестского облисполкома Олег Величко.

Более десяти руководящих работников системы здравоохранения задержаны за взятки , сообщили в КГБ.

Белорусы разработали электронное приложение по взаимодействию с госорганами . Проект стал одним из финалистов конкурса Social Weekend. Классическая музыка зазвучит в столичной подземке, культурный проект "Гукi метро. Слухай свае" стал одним из финалистов конкурса Social Weekend . Возможно, уже с 1 июня на платформах всех станций метро будут включать музыкальные композиции белорусских авторов. Первый ролик представит полонез Наполеона Орды "Северная звезда".

Нагрузка на педагогов в случае более позднего начала занятий не увеличится , сообщила пресс-секретарь Министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Ситцевую свадьбу отметили молодожены Анна и Станислав Сергеевы из Добруша .

Фестиваль уличной еды пройдет у Дворца спорта в Минске 10 июня . Покупателям предложат широкий ассортимент продукции общественного питания, подготовлена интересная культурно-развлекательная программа.

Опубликован график отключения горячей воды в июне , сообщает со ссылкой на сайт Мингорисполкома.

Известная белорусская яхтсменка Татьяна Дроздовская избрана председателем Белорусской федерации парусного спорта . Такое решение единогласно приняли участники внеочередной отчетно-выборной конференции БФПС.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира во французском Сен-Годенсе (призовой фонд - $60 тыс.). Вера Лапко вышла во второй раунд квалификации теннисного турнира в Страсбурге .

Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко официально объявила о завершении спортивной карьеры , сообщил старший тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике, отвечающий за вид в Брестской области, Анатолий Стацкеевич.

Семь наград завоевали белорусские атлеты в первый день международного турнира по велогонкам на треке "Гран-при Минска".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20-21 мая

8-я Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2017 проходит в Минске 20-22 мая.

Республиканский фестиваль-ярмарка ремесел "Вясновы букет" (с 13.00 до 18.00) и вечер кантри-фолк музыки (с 20.00 до 22.00) пройдут 20 мая на территории Верхнего города в Минске. В столицу приедут около 400 мастеров со всей страны.

В парке "Курасовщина" (горнолыжный центр "Солнечная долина") 20 мая с 11.00 до 20.00 состоится фестиваль красок "Holi Fest".

В Минске во внутреннем дворике БНТУ (пр. Независимости, 65) 20 мая пройдет первый уличный книжный фестиваль Беларуси "Город и Книги". Время работы: с 10.00 по 21.00.

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны 20 мая представит праздничную программу "Ночь музеев-2017. Город засыпает, просыпается музей…". Начало в 18.00.

В 19.00 в музее "Лошицкая усадьба", филиале Музея истории города Минска, 20 мая будет представлена уникальная концертная программа "Майские музыкальные вечера". Инициатором мероприятия выступили участники международного музыкального проекта "Young Voices", концерты которых традиционно проходят в исторических пространствах - музеях, дворцах и замках Беларуси.

V отчетно-выборная конференция Минской областной организации РОО "Белая Русь" пройдет 20 мая в Молодечно (Дворец культуры, пл. Центральная, 4). Начало работы конференции в 10.15.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

21 мая

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2002 года в поддержку Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии, принятой в ноябре 2001 года.

220 лет назад родился Стефанович Доминик Григорьевич, белорусский музыкант, пропагандист музыкальной культуры. В 1820-37 гг. руководил Минским городским оркестром, фортепианными классами. В 1848-65 гг. преподавал музыку и хоровое пение в Минской гимназии и частном женском пансионе. Среди его учеников были С.Монюшко, Ф.Миладовский и др. Умер около 1870 г.

110 лет назад родился Иванов Константин Константинович, российский композитор и дирижер, народный артист СССР. В 1941-46 гг. дирижер Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио, в 1946-65 главный дирижер Государственного симфонического оркестра СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1949). Умер в 1984 г.

80 лет назад родилась Чиаурели Софико Михайловна, грузинская актриса театра и кино, народная артистка Грузинской ССР (1976) и Армянской ССР(1979). Снималась в фильмах "Не горюй!", "Мелодии Верийского квартала", "Ищите женщину" и др. Удостоена многих высоких наград Грузии. Умерла в 2008 г.

70 лет назад родился Степанов Виктор Федорович, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Михайло Ломоносов", "Ермак", "Холодное лето 53-го" и др. Умер в 2005 г.

22 мая

Международный день биологического разнообразия. Провозглашен по решению 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в день принятия Конвенции о биологическом многообразии (22 мая 1992 года, Найроби).

110 лет назад родилась Аладова Елена Васильевна, белорусский искусствовед, заслуженный деятель искусств Беларуси (1966). В 1944-77 гг. директор Государственного художественного музея Беларуси. При ее участии в послевоенные годы обновлен фонд музея, собраны произведения белорусского, русского, зарубежного искусства, организованы многочисленные экспозиции и выставки. Автор книг о творчестве белорусских художников И.Ахремчика, П. Гавриленко, В.Цвирко. Умерла в 1986 г.

75 лет назад родился Уроднич Владимир Васильевич, белорусский художник, заслуженный деятель искусств Беларуси (1992). Автор тематических картин "Отцовскими дорогами", "Сентябрьский мотив", "Встреча" и др.

110 лет назад родился Оливье Лоренс, лорд, английский актер и режиссер. Один из лучших исполнителей шекспировских ролей в театре и кино. Снимался в фильмах "Грозовой перевал", "Леди Гамильтон", "Спартак" и др. Умер в 1989 г.

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