Картина дня: Минск и Рига примут ЧМ-2021 по хоккею, народный контроль за ценами и музыка в метро

В парке "Курасовщина" (горнолыжный центр "Солнечная долина") 20 мая с 11.00 до 20.00 состоится фестиваль красок "Holi Fest".
В Минске во внутреннем дворике БНТУ (пр. Независимости, 65) 20 мая пройдет первый уличный книжный фестиваль Беларуси "Город и Книги". Время работы: с 10.00 по 21.00.
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны 20 мая представит праздничную программу "Ночь музеев-2017. Город засыпает, просыпается музей…". Начало в 18.00.
В 19.00 в музее "Лошицкая усадьба", филиале Музея истории города Минска, 20 мая будет представлена уникальная концертная программа "Майские музыкальные вечера". Инициатором мероприятия выступили участники международного музыкального проекта "Young Voices", концерты которых традиционно проходят в исторических пространствах - музеях, дворцах и замках Беларуси.
V отчетно-выборная конференция Минской областной организации РОО "Белая Русь" пройдет 20 мая в Молодечно (Дворец культуры, пл. Центральная, 4). Начало работы конференции в 10.15.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
21 мая
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2002 года в поддержку Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии, принятой в ноябре 2001 года.
220 лет назад родился Стефанович Доминик Григорьевич, белорусский музыкант, пропагандист музыкальной культуры. В 1820-37 гг. руководил Минским городским оркестром, фортепианными классами. В 1848-65 гг. преподавал музыку и хоровое пение в Минской гимназии и частном женском пансионе. Среди его учеников были С.Монюшко, Ф.Миладовский и др. Умер около 1870 г.
110 лет назад родился Иванов Константин Константинович, российский композитор и дирижер, народный артист СССР. В 1941-46 гг. дирижер Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио, в 1946-65 главный дирижер Государственного симфонического оркестра СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1949). Умер в 1984 г.
80 лет назад родилась Чиаурели Софико Михайловна, грузинская актриса театра и кино, народная артистка Грузинской ССР (1976) и Армянской ССР(1979). Снималась в фильмах "Не горюй!", "Мелодии Верийского квартала", "Ищите женщину" и др. Удостоена многих высоких наград Грузии. Умерла в 2008 г.
70 лет назад родился Степанов Виктор Федорович, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Михайло Ломоносов", "Ермак", "Холодное лето 53-го" и др. Умер в 2005 г.
22 мая
Международный день биологического разнообразия. Провозглашен по решению 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в день принятия Конвенции о биологическом многообразии (22 мая 1992 года, Найроби).
110 лет назад родилась Аладова Елена Васильевна, белорусский искусствовед, заслуженный деятель искусств Беларуси (1966). В 1944-77 гг. директор Государственного художественного музея Беларуси. При ее участии в послевоенные годы обновлен фонд музея, собраны произведения белорусского, русского, зарубежного искусства, организованы многочисленные экспозиции и выставки. Автор книг о творчестве белорусских художников И.Ахремчика, П. Гавриленко, В.Цвирко. Умерла в 1986 г.
75 лет назад родился Уроднич Владимир Васильевич, белорусский художник, заслуженный деятель искусств Беларуси (1992). Автор тематических картин "Отцовскими дорогами", "Сентябрьский мотив", "Встреча" и др.
110 лет назад родился Оливье Лоренс, лорд, английский актер и режиссер. Один из лучших исполнителей шекспировских ролей в театре и кино. Снимался в фильмах "Грозовой перевал", "Леди Гамильтон", "Спартак" и др. Умер в 1989 г.
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