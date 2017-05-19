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Места для фото. В Минске создали карту локаций граффити с котами

20.05.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Выходные будут теплыми, поэтому их можно использовать и для того, чтобы пофотографироваться в городе. Например, сделать это можно на фоне граффити с изображениями котов, которые за два года появились в разных точках Минска. А выбирать локации стало удобнее благодаря появлению карты с отметками этих мест.


Первые граффити как часть проекта «Мартовские коты» начали появляться в Минске еще в 2015 году. Тогда 6 стрит-арт-работ с изображениями котов украсили трансформаторные будки и заборы Партизанского района.

В 2017 году последовало продолжение проекта: художники Митя Писляк, Женя Cowek, Саша Kontra и Маша Grapewave украсили минские дворы новой партией рисунков этих животных. В итоге на сегодня в столице 14 граффити минских котов. Для более удобного их поиска в городе теперь специально создана карта.


Кроме того, проект «Мартовские коты» получил продолжение и в онлайне. Так, в феврале в Viber запустили паблик #Minskikot, а также в этом мессенджере появились стикеры с теми самыми котами, которые нарисованы на стенах столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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На карту нанесли все 14 мест, где нарисованы коты.

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