Выставка вооружения и военной техники MILEX-2017 открывается в Минске

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2017 открывается сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА.

Это одна из самых перспективных и значимых выставок, проходящих в Беларуси. По масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры она считается одной из крупнейших в восточноевропейском регионе.

Своеобразным прологом MILEX-2017 станет церемония открытия на территории аэродромного комплекса аэропорта Минск-1. Представителей официальных делегаций, специалистов и посетителей ждет яркое шоу, которое будет включать наземную и воздушную составляющие, а также динамические показы возможностей колесной техники, произведенной предприятиями ОСЭ. Основной площадкой станет спорткомплекс "Минск-Арена".

Как сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома, мероприятие посетят более 50 официальных делегаций из 30 стран - как традиционных государств-партнеров, так и потенциальных государств-заказчиков белорусской военной техники и вооружения.

В выставке примут участие почти 140 экспонентов из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины. Компании из Германии и Словакии в этом году впервые принимают участие. Более 350 образцов вооружения и военной техники представят 11 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Второй раз свои возможности в Минске продемонстрируют производители из Китая.

Для предприятий отечественного оборонного сектора платформа MILEX - удобная площадка для реализации перспективных проектов, выхода на новый технологический уровень. Экспонировать продукцию будут почти 80 белорусских предприятий и учреждений образования. Научно-технические разработки представят организации и учебные учреждения Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, МЧС, а также Национальной академии наук Беларуси.

Организации, входящие в систему Госкомвоенпрома, впервые на выставке презентуют около 90 образцов вооружения, военной и специальной техники. Это и средства подвижности, средства радиолокации, радиоэлектронной разведки и борьбы, средства поражения.

Кроме того, определена экспозиция из единиц техники из состава Министерства обороны, которая разработана, произведена на предприятиях оборонного сектора экономики и за последние несколько лет принята на вооружение Вооруженных Сил. Это радиолокационные комплексы, мобильные радиорелейные станции, средства радиоэлектронной борьбы, комплексные средства автоматизации КП различных уровней ВВС и войск ПВО и др.

На открытой площадке аэродромного комплекса аэропорта Минск-1 также будет размещена экспозиция военной техники времен Великой Отечественной войны. Это танки Т-34-85, Т-34-76, ИС-2, ИС-3, БТ-7, КВ-1, самоходные установки СУ-100-10 и ИСУ-152, ствольная и реактивная артиллерия БМ-13 "Катюша", 76-мм пушка ЗИС и 43-мм ПТП.

Важной составляющей выставки станет ее деловая программа. Пройдут заседания делового совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ и Координационного совета уполномоченных органов государств ОДКБ по вопросам рекламно-выставочной деятельности. Запланирована международная научная конференция по военно-техническим проблемам, которую в этом году планируется провести в формате секционных заседаний. Как ожидается, в заседаниях примут участие представители научных учреждений, научно-производственных объединений и конструкторских бюро, руководители, ученые и специалисты из Беларуси, России и Китая. Вниманию участников будет представлено около 200 докладов и научных сообщений.

Оргкомитет MILEX рассчитывает, что выставка будет способствовать укреплению международного авторитета Беларуси, позволит познакомиться с лучшими достижениями научно-технической мысли, воплощенными в перспективных образцах интеллектуального оружия, внесет значительный вклад в дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, позволит найти партнеров и инвесторов.-0-