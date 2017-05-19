Наш ЧМ-2021, все гимназии Минска, детские аллергии и новый купальник - важное за вчера

Доброе утро!

Ну что, вы уже на даче? Уже мечтаете о вечерних шашлыках? И это правильно: в выходные май обещал баловать нас теплом и солнцем, но помните, что ожидаются также дожди и грозы.





ВАЖНОЕ

Прекрасная новость: зубр Валера возвращается Минск и Рига примут чемпионат мира по хоккею! Да здравствует пиво по одному евро в центре города, нас ждет горячий май-2021! Финляндия, проиграв совместной заявке Минска и Риги, позже получила право на проведение мирового форума в 2022 году .

Стало известно, кто привозит в страну больше всего валюты: в Минске вчера назвали двадцать два лучших экспортера страны. Кто они — смотрите здесь .

Нести деньги в банк уже не так выгодно: доходность рублевых вкладов населения снизилась до исторического минимума . Ваши накопления банкам попросту не нужны, переходим на хранение в носках, чулках и под матрасом.





КГБ задержал десять руководителей из системы Минздрава и несколько бизнесменов — задержания прошли по всей стране. Обвиняют в получении «откатов» за поставки оборудования и реагентов в больницы.

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Рубрика «Детские стрессы, родительские слезы»: 2 июня начинается вступительная кампания в 5-й класс, и вот здесь мы собрали для маленьких абитуриентов столичных гимназий уникальные данные и нарисовали полезную инфографику — проходной балл, конкурс, победители олимпиад.





Минобразования пообещало : педагогам заплатят за то, что они будут присматривать за детьми до начала уроков (если его перенесут на 9 часов утра вместо нынешних 8-ми). Да ладно, а как же общественная нагрузка?! Если что, это был сарказм.

Не пропустите: главный детский аллерголог страны рассказал нам все о котах в квартирах, укусах насекомых и реакциях на лекарства. «Если у ребенка уже есть аллергия, то кота нужно из дома убирать. Также не нужно заводить кота, если у ребенка атопический дерматит, кожа воспалена и проницаема для аллергенов. Иногда люди не понимают всей серьезности вопроса и говорят: „Кошка у нас жила семь лет, а ребенок — год“. На полном серьезе так говорят».





Суд обязал семью Жанны Фриске вернуть «Русфонду» 375 тысяч долларов, которые не потратили на ее лечение. Всего благотворительная организация перечислила на счет певицы 455 тысяч долларов, но после смерти Фриске ее родственники смогли отчитаться о расходах только 70 из них.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В четвертый раз в Минск приехала выставка лучших фотографий мира, победивших на конкурсе World Press Photo. Еще ни разу среди них не было работ белорусских авторов. Что не так с белорусской фотографией и почему она не побеждает на World Press Photo? Разбираемся с тремя известными фотожурналистами.





Бизнесмен без опыта в общепите рассказал нам , как умудрился открыть уже четвертое заведение. Почитайте, даже если вам неинтересны рестораны — сам герой занимательный: «Старший сын захотел отучиться на повара. Причем сказал об этом маме, а мне постеснялся. Но я ответил, что он может пойти учиться, куда он хочет. И я согласен с одним моим приятелем, который сказал своему сыну так: «Ты можешь даже собирать бычки на пляже. Но ты должен быть лучшим собиральщиком бычков на пляже во всем мире».

В это сложно поверить, но уже почти лето и почти можно купаться. Если у вас еще нет нового классного купальника, рассказываем, как его выбрать , чтобы идеально подходил по типу фигуры. Комфортной воды для плавания в этом сезоне!

Все новости пятницы, 19 мая

И если вдруг вы заскучаете где-то между между посадкой помидоров и жаркой шашлыков, или же между шопингом и Зыбицкой — пройдите наши тесты, развлеките себя: вот здесь попробуйте угадать , сколько стоят самые дорогие вещи в мире, а здесь узнайте , взяли ли бы вас в пионеры. Хороших нескучных выходных!

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