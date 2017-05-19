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Беларусь и Сербия обсудят перспективы военного сотрудничества на выставке MILEX-2017

20.05.2017 09:57 — Новости Общества | БелТА  
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Сербия обсудят перспективы военного сотрудничества на выставке MILEX-2017. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Официальный визит в Беларусь министра обороны Сербии Зорана Джорджевича проходит с 19 по 21 мая. Сегодня Зоран Джорджевич встретился с министром обороны Беларуси Андреем Равковым. "Также на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017 запланирована встреча главы сербской делегации с председателем Государственного военно-промышленного комитета Сергеем Гурулевым. Проведение переговоров с сербской стороной позволит продолжить развитие взаимовыгодных двусторонних отношений и обсудить перспективные направления военного и военно-технического сотрудничества", - отметили в Минобороны.

Кроме этого, руководитель сербского оборонного ведомства посетит Храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Зоран Джорджевич передаст капсулу с землей Мемориального комплекса освободителей Белграда для сохранения в крипте храма.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный визит в Беларусь министра обороны Сербии Зорана Джорджевича проходит с 19 по 21 мая. Сегодня Зоран Джорджевич встретился с министром обороны Беларуси...

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