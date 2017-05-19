20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Сербия обсудят перспективы военного сотрудничества на выставке MILEX-2017. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Официальный визит в Беларусь министра обороны Сербии Зорана Джорджевича проходит с 19 по 21 мая. Сегодня Зоран Джорджевич встретился с министром обороны Беларуси Андреем Равковым. "Также на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017 запланирована встреча главы сербской делегации с председателем Государственного военно-промышленного комитета Сергеем Гурулевым. Проведение переговоров с сербской стороной позволит продолжить развитие взаимовыгодных двусторонних отношений и обсудить перспективные направления военного и военно-технического сотрудничества", - отметили в Минобороны.

Кроме этого, руководитель сербского оборонного ведомства посетит Храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Зоран Джорджевич передаст капсулу с землей Мемориального комплекса освободителей Белграда для сохранения в крипте храма.-0-