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MILEX способствует укреплению международного авторитета Беларуси - Кобяков

20.05.2017 10:16 — Новости Общества | БелТА  
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MILEX способствует укреплению международного авторитета Беларуси - Кобяков
Андрей Кобяков. Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. MILEX способствует укреплению международного авторитета Беларуси, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на открытии международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы правительства, за годы успешной работы форум по праву заслужил высокий авторитет в профессиональной среде, стал важным звеном системы международного военно-технического сотрудничества.

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Теги: Минск
 
 
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По словам главы правительства, за годы успешной работы форум по праву заслужил высокий авторитет в профессиональной среде, стал важным звеном системы...

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