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MILEX способствует укреплению международного авторитета Беларуси - Кобяков
20.05.2017 10:16 — Новости Общества | БелТА
Андрей Кобяков. Фото из архива
20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. MILEX способствует укреплению международного авторитета Беларуси, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на открытии международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам главы правительства, за годы успешной работы форум по праву заслужил высокий авторитет в профессиональной среде, стал важным звеном системы международного военно-технического сотрудничества.
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По словам главы правительства, за годы успешной работы форум по праву заслужил высокий авторитет в профессиональной среде, стал важным звеном системы...
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