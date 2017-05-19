В Каменецком районе двое милиционеров спасли от пожара деревню

Деревня Демянчицы Каменецкого района, можно сказать, родилась заново. Ночью в одном из домов разбушевался пожар, который местные жители не заметили. Огонь вот-вот мог перекинуться на окрестные дома. Спасли Демянчицы двое оперативников местного РОВД, возвращавшиеся с задержания преступников, сообщает «СБ Беларусь сегодня» .



Фото: Александр Митюков, sb.by

Деревянный домик по улице Октябрьской на окраине деревни часто пустует. Его владелец живет в Бресте. И таких домов в деревне большинство. Коренных жителей тут можно пересчитать по пальцам. Еще накануне ЧП, ранним вечером, все тут было спокойно. Что могло спровоцировать пожар, пока точно неизвестно. В МЧС предполагают: произошло короткое замыкание.

Когда оперативники Каменецкого РОВД Андрей Головач и Сергей Михалюк проезжали мимо деревни, дом уже вовсю полыхал. Андрей помнит, что зарево было видно даже с дороги, которая вела мимо Демянчиц:

— Здание горело как факел, но местных жителей там не было. Я обежал дом, осмотрел территорию. Подумал, что кто-то может находиться внутри. Рванул дверь, а в лицо — пламя. Думал, обгорю… Зайти внутрь уже было невозможно. Сельчане не увидели пожар. Все спали. Треска не было, потому что крыша здания крыта не шифером, который в таких случаях громко «стреляет», а металлом.

Милиционеры сразу же связались с дежурной частью и вызвали МЧС. А пока помощь была в пути, принялись расчищать территорию вокруг горевшего дома. Отбрасывали все, что могло загореться. Нужно было, как говорят спасатели, локализовать пожар. В деревне очень плотная застройка, до соседнего забора — пару метров. Чтобы разгуляться, пламени не нужен был даже ветер.

Подоспевшие пожарные огонь победили, хотя от дома остались обугленные стены. Но главное — дальше небольшого участка стихия не пошла. Вера Олексюк, живущая через дорогу от сгоревшей дачи, не скупится на слова благодарности оперативникам:

— Очень страшно. Мы же накануне в этом дворе в колодце брали воду. Все было спокойно. А тут такое… Ребятам огромное спасибо. Если бы не они — могла полыхнуть вся деревня.

Кстати, оперативники в ту ночь возвращались не с рядового дежурства. За несколько часов до пожара Андрей и Сергей задержали троих наркоманов, куривших спайсы в заброшенном здании города Высокое. Говорят, выслеживали их почти час, а задерживать нужно было так, чтобы не спугнуть подозреваемых, иначе те выбросят наркотики и доказать что-либо, а затем выйти на поставщиков зелья не удалось бы.

Андрей служит в уголовном розыске. Сергей — в наркоконтроле. Парни, подающие надежды. Кстати, наутро после пожара Андрей уже должен был быть в Бресте. Выступал на соревнованиях по плаванию. Так что прошел и огонь, и воду.

По словам официального представителя Брестского областного управления МЧС Сергея Машнова, пожары на селе составляют от 60 до 70 процентов от всех подобных ЧП в жилом секторе. Основная причина — неосторожное обращение с огнем, особенно курение в нетрезвом виде. На втором и третьем местах — короткие замыкания и нарушение правил эксплуатации печей. Кстати, вызвать специалистов МЧС, чтобы те компетентно оценили противопожарное состояние дома и дали свои рекомендации, можно бесплатно. Достаточно обратиться в райотдел по чрезвычайным ситуациям. Его телефон можно узнать, набрав 101.