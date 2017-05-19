20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские парашютисты сложили звезду в небе. Показательное выступление состоялось на церемонии открытия международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017, которая проходит на территории аэродромного комплекса аэропорта Минск-1, передает корреспондент БЕЛТА.

На высоте 2,5-3 тыс. м, отделившись от летательного аппарата, в свободном падении парашютисты собрали фигуру "Звезда". Чтобы зрители могли видеть собранную фигуру и траекторию ее падения, парашютисты зажгли дымы. Для зрелищности фигуре придали вращение по спирали.

Еще одна группа парашютистов продемонстрировала не менее захватывающий элемент. На высоте 1,5 тыс. м спортсмены покинули воздушное судно. После раскрытия парашюта они выстроились в воздухе, распустили ленты и начали выполнять элемент "Воздушная карусель". Его суть заключается в синхронном пилотировании парашютов, а последующий спортсмен догоняет ленту впереди летящего.

Все парашютисты, которые были задействованы в показательных выступлениях, - мастера спорта международного класса.-0-