В этом году конкурс «Мисс Гродно» проводился в 30-ый раз. Самой красивой девушкой стала студентка филологического факультета Гродненского университета Маргарита Мартынова. Красавица изучает современные иностранные языки.





Финальное шоу по традиции проходило на сцене драматического театра, а до этого участницы шоу 1, 5 месяца готовились к выступлению. В финале они дефилировали по сцене в купальниках, вечерних и свадебных платьях, а также показывали свои таланты.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Студентка, филолог, красавица. В Гродно выбрали самую красивую девушку В этом году конкурс "Мисс Гродно" проводился в 30-ый раз. Самой красивой девушкой стала студентка филологического факультета Гродненского университета Маргарита...

Из 16 претенденток на корону жюри выбрало 8 лучших, а потом и победительницу.Первой и второй мисс стали Анастасия Миклашевская и Александра Козырева.