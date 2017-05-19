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Грозы прогнозируются в Беларуси 21 мая

20.05.2017 10:38 — Новости Общества | БелТА  
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Грозы прогнозируются в Беларуси 21 мая

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье, 21 мая, в отдельных районах страны ожидаются грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по югу республики кратковременные дожди. Ветер северный, слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 11-16, по северу - от 7 до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13-19, по юго-западу - до 20-25 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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Температура воздуха ночью составит 11-16, по северу - от 7 до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13-19, по юго-западу - до 20-25 градусов.

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