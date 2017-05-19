|
Грозы прогнозируются в Беларуси 21 мая
20.05.2017 10:38 — Новости Общества | БелТА
20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье, 21 мая, в отдельных районах страны ожидаются грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по югу республики кратковременные дожди. Ветер северный, слабый до умеренного, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит 11-16, по северу - от 7 до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13-19, по юго-западу - до 20-25 градусов.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура воздуха ночью составит 11-16, по северу - от 7 до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13-19, по юго-западу - до 20-25 градусов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии