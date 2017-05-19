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Бронетранспортеры станцевали вальс на открытии MILEX-2017

20.05.2017 10:54 — Новости Общества | БелТА  
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. БТР-80 станцевали вальс на открытии выставки MILEX-2017, передает корреспондент БЕЛТА.

Умение и профессионализм управления боевыми машинами продемонстрировали военнослужащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Десантники под музыку Штрауса выполнили сложнейшие, слаженные, отточенные до совершенства элементы на бронетранспортерах. 13-тонные машины кружились в парах, разъезжались, съезжались, демонстрировали синхронную стрельбу.

Старший техник парашютно-десантной роты 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады Олег Хацкевич признался, что пришедшая год назад идея о вальсе БТР сначала показалась ему авантюрной, но воплотить ее в жизнь все же попробовал.

Среди членов экипажей были призванные на срочную военную службу. Матвей Сташкевич - водитель одного из бронетранспортеров - прослужил в армии уже год. По его словам, управлять боевой машиной волнительно только в первый раз, после нескольких заездов трудностей с вождением больше не возникает. За все время службы в армии водители накатывают в среднем нескольких тысяч километров.

В числе участников вальса БТР был и парадный расчет. "Подготовка к параду уже началась, проводятся тренировки. После выступления на открытии выставки расчет продолжит готовиться к параду", - рассказал старший техник парашютно-десантной роты Олег Хацкевич.

В середине номера на площадку вышли воспитанники Минского суворовского военного училища и учащиеся Минского колледжа искусств - 16 пар учащихся станцевали вальс.

В конце показательного выступления БТР выстроились по фронту в одну линию и поприветствовали почетных гостей MILEX-2017 импровизированным салютом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Старший техник парашютно-десантной роты 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады Олег Хацкевич признался, что пришедшая год назад идея о вальсе БТР сначала...

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