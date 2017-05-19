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Кочанова: от хоккеистов болельщики вправе ждать более высоких результатов
20.05.2017 11:46 — Новости Общества | БелТА
Наталья Кочанова. Фото из архива
20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. От хоккеистов болельщики вправе ждать более высоких результатов. Об этом сказала сегодня в ходе отчетно-выборной конференции Федерации хоккея Беларуси глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова.
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Наталья Кочанова. Фото из архива 20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. От хоккеистов болельщики вправе ждать более высоких результатов. Об этом сказала сегодня в...
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