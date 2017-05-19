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Селфи из прошлого: как в Минске отметили 95-летие пионерии
20.05.2017 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Красный галстук и значок, походы, игра в «Зарницу» и в резиночки — все это неотъемлемые составляющие советского пионерского детства. Страны уже давно нет, а пионеры — есть. Правда, к атрибутам прошлого добавились гаджеты, модные прически, фенечки и даже маникюр с макияжем.
19 мая во Дворце детей и молодежи отмечали 95-летнюю годовщину пионерского движения. Фотокорреспондент TUT.BY Дарья Бурякина сходила на мероприятие, чтобы посмотреть — какие они, современные пионеры.
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Кто такой и как выглядит современный белорусский пионер
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