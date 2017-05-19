Куратор группы Даши Черновой: все в университете за нее болеют

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Куратор университетской группы Даши Черновой рассказала, что она не только хорошая студентка, но и редкая первокурсница, которая уже имеет планы на жизнь.

"Слышала от преподавателей, что Даша ответственная студентка. Вся наша кафедра ее поддерживает и желает успеха, следим за ее победами", — рассказала куратор Анастасия Пекарская.

Она описала Дашу как очень дружелюбную девушку и добавила — она просто удивительная.

"Когда семнадцатилетние ребята приходят в ВУЗ, у многих из них еще нет определенной цели. Но во время первых кураторских часов, бесед с психологом я удивилась, увидев, что у Даши выстроена концепция жизни. Многие слышали, что она хочет открыть музыкальную школу для детей-сирот. Далеко не у каждого семинадцатилетнего человека есть настолько определенное видение жизни", — рассказала педагог.

Зимой среди первокурсников проводится "битва потоков", и этот конкурс по времени совпал с участием девушки в конкурсе "Ты супер!". Так что принять участие в университетском конкурсе не вышло, но куратор уверен, что Даша проявит себя еще не только на большой сцене, но и на малой — в БГЭУ.

"Одногруппники будут болеть за Дашу Чернову в пресс-центре Sputnik", — рассказала педагог.

Грандиозный финал вокального проекта "Ты супер!" пройдет в следующую пятницу, 26 мая, в Кремле. В качестве гостьи на финальное шоу приглашена и вторая конкурсантка из Беларуси Анастасия Кравченя .

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дал шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участниками стали 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.