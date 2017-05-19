Кочанова: от хоккеистов болельщики вправе ждать более высоких результатов

Наталья Кочанова. Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. От хоккеистов болельщики вправе ждать более высоких результатов. Об этом сказала сегодня в ходе отчетно-выборной конференции Федерации хоккея Беларуси глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Администрации Президента отметила, что во многих видах спорта прошли отчетно-выборные конференции, и хоккей также требовал изменений. "В белорусском хоккее уже сделано многое. Построены ледовые арены, о которых раньше можно было только мечтать. У нас есть учебные заведения, готовые выпускать тренерские кадры. Самое важное - дети, которые с удовольствием идут в хоккей. Это любимый вид спорта жителей Беларуси, и мы вправе ждать более высоких результатов от хоккеистов. Избрание Семена Шапиро - серьезный шаг. Его организаторские и управленческие способности помогут добиваться хоккеистам высоких результатов", - сказала Наталья Кочанова.

Сегодня в Минске состоялась отчетно-выборная конференция Федерации хоккея Беларуси, на которой сложил с себя полномочия председателя Игорь Рачковский. Новым руководителем большинством голосов избран председатель Миноблисполкома Семен Шапиро.

В работе конференции принимали также участие вице-премьер Василий Жарко, министр спорта и туризма Александр Шамко, первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич.-0-