ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кочанова: от хоккеистов болельщики вправе ждать более высоких результатов

20.05.2017 11:46 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Кочанова: от хоккеистов болельщики вправе ждать более высоких результатов
Наталья Кочанова. Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. От хоккеистов болельщики вправе ждать более высоких результатов. Об этом сказала сегодня в ходе отчетно-выборной конференции Федерации хоккея Беларуси глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Администрации Президента отметила, что во многих видах спорта прошли отчетно-выборные конференции, и хоккей также требовал изменений. "В белорусском хоккее уже сделано многое. Построены ледовые арены, о которых раньше можно было только мечтать. У нас есть учебные заведения, готовые выпускать тренерские кадры. Самое важное - дети, которые с удовольствием идут в хоккей. Это любимый вид спорта жителей Беларуси, и мы вправе ждать более высоких результатов от хоккеистов. Избрание Семена Шапиро - серьезный шаг. Его организаторские и управленческие способности помогут добиваться хоккеистам высоких результатов", - сказала Наталья Кочанова.

Сегодня в Минске состоялась отчетно-выборная конференция Федерации хоккея Беларуси, на которой сложил с себя полномочия председателя Игорь Рачковский. Новым руководителем большинством голосов избран председатель Миноблисполкома Семен Шапиро.

В работе конференции принимали также участие вице-премьер Василий Жарко, министр спорта и туризма Александр Шамко, первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Администрации Президента отметила, что во многих видах спорта прошли отчетно-выборные конференции, и хоккей также требовал изменений.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Почему девочка, потерявшая двух мам, шагнула в окно. Мнение о трагедии в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика