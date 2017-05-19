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В Гродно отметили юбилей белорусских ЗАГСов с дельтапланеристами, байкерами и Иваном Тихоном
20.05.2017 12:45 — Новости Общества | Tut.by
Органы ЗАГС в Беларуси отмечают 100-летие. В честь этого события, а также в поддержку традиционных семейных ценностей, 19 мая у ЗАГСа Октябрьского района Гродно прошло праздничное шоу «Свадебная метель».
Поздравить работников учреждения пришли знаменитые гродненцы: виртуоз-балалаечник Александр Воронище, который именно в этом отделе заключал брак, и олимпийский чемпион Иван Тихон, который в день праздника зарегистрировал третьего ребенка.
Гости увидели показ модных вечерних и свадебных платьев, живые скульптуры и полет дельтапланеристов. Моделей для дефиле к ЗАГСу привезли байкеры.
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Поздравить работников ЗАГСа пришли знаменитые гродненцы: виртуоз-балалаечник Александр Воронище и олимпийский чемпион Иван Тихон.
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