В Гродно отметили юбилей белорусских ЗАГСов с дельтапланеристами, байкерами и Иваном Тихоном

Органы ЗАГС в Беларуси отмечают 100-летие. В честь этого события, а также в поддержку традиционных семейных ценностей, 19 мая у ЗАГСа Октябрьского района Гродно прошло праздничное шоу «Свадебная метель».

Поздравить работников учреждения пришли знаменитые гродненцы: виртуоз-балалаечник Александр Воронище, который именно в этом отделе заключал брак, и олимпийский чемпион Иван Тихон, который в день праздника зарегистрировал третьего ребенка.



























Гости увидели показ модных вечерних и свадебных платьев, живые скульптуры и полет дельтапланеристов. Моделей для дефиле к ЗАГСу привезли байкеры.

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