20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальники генштабов Беларуси и Монголии обсудили военное сотрудничество. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Монголии Дуламсурэнгийн Даваа и возглавляемая им военная делегация находятся с официальным визитом в Беларуси с 19 по 22 мая. Глава военной делегации Монголии встретился с начальником Генштаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны Олегом Белоконевым. Стороны обсудили вопросы развития двустороннего военного сотрудничества.

Запланированы также встреча с министром обороны Беларуси и участие в мероприятиях 8-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017.-0-