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Начальники генштабов Беларуси и Монголии обсудили военное сотрудничество

20.05.2017 13:15 — Новости Общества | БелТА  
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальники генштабов Беларуси и Монголии обсудили военное сотрудничество. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Монголии Дуламсурэнгийн Даваа и возглавляемая им военная делегация находятся с официальным визитом в Беларуси с 19 по 22 мая. Глава военной делегации Монголии встретился с начальником Генштаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны Олегом Белоконевым. Стороны обсудили вопросы развития двустороннего военного сотрудничества.

Запланированы также встреча с министром обороны Беларуси и участие в мероприятиях 8-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Монголии Дуламсурэнгийн Даваа и возглавляемая им военная делегация находятся с официальным визитом в Беларуси с 19...

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