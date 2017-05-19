Беларусь создала двухтонного противотанкового робота «Богомол»

Белорусская компания «Белспецвнештехника - Новые технологии» впервые показала на выставке «Милекс–2017» самоходный противотанковый роботизированный комплекс «Богомол», передает ТАСС со ссылкой на главного конструктора Андеря Анисимова.

По его словам, на выставке был представлен экспортный вариант, но при необходимости машины могут быть поставлены и на вооружение.

Конструктор также добавил, что на данный комплекс может быть установлено три вида управляемых ракет.

«Это ракеты класса «Шершень» с лазерной системой наведения, это «Фагот», «Конкурс», «Метис» либо с радиокомандной системой управления, либо с проводной системой управления», - объявил Анисимов.

При этом пуск ракет может осуществляться в любую погоду и в разных условиях видимости. Масса комплекса с полной боевой загрузкой и полными баками составляет 1850 килограммов.