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Беларусь создала двухтонного противотанкового робота «Богомол»
20.05.2017 13:05 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Белорусская компания «Белспецвнештехника - Новые технологии» впервые показала на выставке «Милекс–2017» самоходный противотанковый роботизированный комплекс «Богомол», передает
По его словам, на выставке был представлен экспортный вариант, но при необходимости машины могут быть поставлены и на вооружение.
Конструктор также добавил, что на данный комплекс может быть установлено три вида управляемых ракет.
«Это ракеты класса «Шершень» с лазерной системой наведения, это «Фагот», «Конкурс», «Метис» либо с радиокомандной системой управления, либо с проводной системой управления», - объявил Анисимов.
При этом пуск ракет может осуществляться в любую погоду и в разных условиях видимости. Масса комплекса с полной боевой загрузкой и полными баками составляет 1850 килограммов.
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