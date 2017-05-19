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Щенка, названного в честь выставки, показали военные кинологи
20.05.2017 13:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая — Sputnik. Кинологический центр вооруженных сил Беларуси представил в кулуарах международной выставки вооружения MILEX щенка немецкой овчарки по кличке Милекс, передает корреспондент Sputnik в субботу из Минск-Арены, где разместилась вторая часть экспозиции выставки.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы назвали его Милекс в честь выставки, щенку три месяца. Сегодня мы привели его на выставку не только для того, чтобы показать, но и для того, что бы он начал социализироваться", —рассказал Sputnik сотрудник кинологического центра Минобороны Беларуси Александр Овчинников.
По его словам, щенка Милекса будет тренировать и готовить к службе.
Как передает корреспондент Sputnik, со щенком Милексом в Минск-Арене многие делали селфи.
Перед Минск-Ареной проходит выставка вооружений, которую может посетить любой желающий, в отличие от выстави вооружений которая разметалась на территории Национального аэропорта Минск-1.
Среди военной техники, разместившейся на территории возле Минск-Арены, представлен в том числе РСЗО "Полонез".
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Трехмесячный щенок немецкой овчарки по кличке Милекс стал любимым объектом селфи посетителей одноименной выставки.
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