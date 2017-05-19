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Щенка, названного в честь выставки, показали военные кинологи

20.05.2017 13:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мая — Sputnik. Кинологический центр вооруженных сил Беларуси представил в кулуарах международной выставки вооружения MILEX щенка немецкой овчарки по кличке Милекс, передает корреспондент Sputnik в субботу из Минск-Арены, где разместилась вторая часть экспозиции выставки.

Щенка, названного в честь выставки, показали военные кинологи
© Sputnik / Виктор Толочко
Международная выставка MILEX-2017 открылась в Минске

"Мы назвали его Милекс в честь выставки, щенку три месяца. Сегодня мы привели его на выставку не только для того, чтобы показать, но и для того, что бы он начал социализироваться", —рассказал Sputnik сотрудник кинологического центра Минобороны Беларуси Александр Овчинников.

По его словам, щенка Милекса будет тренировать и готовить к службе.

Как передает корреспондент Sputnik, со щенком Милексом в Минск-Арене многие делали селфи.

Перед Минск-Ареной проходит выставка вооружений, которую может посетить любой желающий, в отличие от выстави вооружений которая разметалась на территории Национального аэропорта Минск-1.

Среди военной техники, разместившейся на территории возле Минск-Арены, представлен в том числе РСЗО "Полонез".

 
Теги: Минск
 
 
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Трехмесячный щенок немецкой овчарки по кличке Милекс стал любимым объектом селфи посетителей одноименной выставки.

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