Щенка, названного в честь выставки, показали военные кинологи

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Кинологический центр вооруженных сил Беларуси представил в кулуарах международной выставки вооружения MILEX щенка немецкой овчарки по кличке Милекс, передает корреспондент Sputnik в субботу из Минск-Арены, где разместилась вторая часть экспозиции выставки.



© Sputnik / Виктор Толочко Международная выставка MILEX-2017 открылась в Минске

"Мы назвали его Милекс в честь выставки, щенку три месяца. Сегодня мы привели его на выставку не только для того, чтобы показать, но и для того, что бы он начал социализироваться", —рассказал Sputnik сотрудник кинологического центра Минобороны Беларуси Александр Овчинников.

По его словам, щенка Милекса будет тренировать и готовить к службе.

Как передает корреспондент Sputnik, со щенком Милексом в Минск-Арене многие делали селфи.

Перед Минск-Ареной проходит выставка вооружений, которую может посетить любой желающий, в отличие от выстави вооружений которая разметалась на территории Национального аэропорта Минск-1.

Среди военной техники, разместившейся на территории возле Минск-Арены, представлен в том числе РСЗО "Полонез".