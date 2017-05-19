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ФОТОРЕПОРТАЖ: Открытие выставки вооружения и военной техники MILEX-2017 (ДОПОЛНЯЕТСЯ)

20.05.2017 13:27 — Новости Общества | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Открытие выставки вооружения и военной техники MILEX-2017 (ДОПОЛНЯЕТСЯ)

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2017 открылась 20 мая в Минске.

Это одна из самых перспективных и значимых выставок, проходящих в Беларуси. По масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры она считается одной из крупнейших в восточноевропейском регионе.

Своеобразным прологом MILEX-2017 стала церемония открытия на территории аэродромного комплекса аэропорта Минск-1. Представителей официальных делегаций, специалистов и посетителей ожидало яркое шоу, включающее наземную и воздушную составляющие, а также динамические показы возможностей колесной техники, произведенной предприятиями ОСЭ.

Фото Максима Гучека и Рамиля Насибулина.

 
Теги: Минск
 
 
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