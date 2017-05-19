Сербия заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью в оборонной промышленности

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербия заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью в сфере оборонной промышленности, сообщил журналистам министр обороны Сербии Зоран Джорджевич после открытия международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всегда рад быть в дружеской белорусской стране, потому что нахожусь среди друзей. У меня сегодня была встреча с министром обороны Беларуси. Мы согласились, что у нас сотрудничество и отношения очень хорошие. Но всегда есть возможность развивать их дальше, что для нас является главным заданием", - сказал Зоран Джорджевич.

Сербская делегация прибыла на выставку посмотреть на возможности военной промышленности Беларуси, определить перспективы для взаимодействия двух стран в этой области, а также, возможно, проработать какие-то совместные проекты.

Бригадный генерал, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики Венесуэла в Беларуси Гильермо Барбоса Эредия в свою очередь отметил, что впечатлен выставкой в целом и церемонией открытия в частности, где умело сочетались показы военных действий и культурных вставок. "Не могу сказать, что мне понравилось что-то одно. Я в восторге от действий вертолетов и военнослужащих сил специальных операций - они безупречны", - сказал он.

В выставке принимают участие почти 140 экспонентов из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии, Украины. Компании из Германии и Словакии в этом году впервые принимают участие. Более 350 образцов вооружения и военной техники представят 11 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Второй раз свои возможности в Минске продемонстрируют производители из Китая.

Организации, входящие в систему Госкомвоенпрома, впервые на выставке презентуют около 90 образцов вооружения, военной и специальной техники. Это средства подвижности, радиолокации, радиоэлектронной разведки и борьбы, средства поражения. Кроме того, определена экспозиция из единиц техники из состава Министерства обороны, которая разработана, произведена на предприятиях оборонного сектора экономики и за последние несколько лет принята на вооружение Вооруженных Сил.-0-