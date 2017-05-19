Звезды "Евровидения" сегодня в прямом эфире определили победителей 33-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопта". Своих обладателей нашли более 20 тыс. призов! А суперпризы - квартиру и автомобили - разыграли солисты популярной фолк-рок-группы NAVIband, которая представила нашу страну на "Евровидении-2017". Артем Лукьяненко и Ксения Жук вытянули из лототрона цифры выигрышного кода - и ТРИНАДЦАТАЯ КВАРТИРА от "Евроопта" недалеко от "Минск-Арены" по адресу ул. Мястровская, 6 стала принадлежать Жанне Жук из Березы Брестской области.

Розыгрыш 33-го тура игры "Удача в придачу!" состоялся в минском ТРЦ "Е-сити" на ул.Денисовская, 8. Всех посетителей торгово-развлекательного центра ждало зажигательное шоу с участием известных персон и - отпускное настроение! А благодаря прямой трансляции на сайтах evroopt.by и belta.by, а также на телеканалах ОНТ и "НТВ-Беларусь" присоединиться к розыгрышу мог каждый!

Кроме главной мечты всех участников игры - просторной квартиры в элитном районе Минска, хозяев сегодня отыскали и другие призы от "Евроопта". А именно - сертификаты на общую сумму Br200 тыс., два внушительных приза по Br20 тыс. каждый, 40 путевок на двоих в далекий и загадочный Тунис и пара новеньких автомобилей (79-й и 80-й!) марки Hyundai Creta. Победителей по традиции определили звездные гости, а популярные телеведущие Дмитрий Кохно, Артем Рыбакин и Артемис Ахпаш не оставили публике ни единого шанса заскучать!

Первым делом были разыграны 20 тыс. сертификатов на сумму Br10 каждый для покупок в магазинах "Евроопт". А удачу победителям принесли участники музыкального дуэта "Александра и Константин" – первые представители Беларуси на "Евровидении" в далеком 2004 году. Таким образом, сразу 20 тыс. покупателей получили дополнительные шансы выиграть призы в следующем, 34-м, туре, который стартовал 20 мая!

Также в эту субботу были разыграны 40 туристических путевок в Тунис, обладатели которых проведут неделю - с 26 июня по 3 июля - по системе "все включено" в роскошном пятизвездочном отеле Royal Thalassa Monastir прямо на берегу моря. Каждая из путевок - на две персоны, а значит отдыхать и открывать для себя Тунис вместе с "Еврооптом" отправятся сразу 80 счастливчиков!

Путевки разыграл популярный белорусский певец ТЕО, представивший нашу страну на "Евровидении-2014". Исполнитель вытянул семь счастливых цифр из лототрона - и удача улыбнулась Лилии Дворецкой из Вилейки Минской области. Причем выигрышный код этой покупательницы принес путевку на двоих в Тунис не только ей самой, но и еще 39 владельцам каждого сотого кода, следующего за ним.

Затем своих владельцев нашли два крупных денежных приза на сумму Br20 тыс. каждый. Согласитесь, такой бонус за обычные покупки порадует любого и поможет осуществить немало планов! С легкой руки ТЕО одна из этих кругленьких сумм досталась Наталье Бояриной из Речицы Гомельской области.

Обладателя второго денежного приза на Br20 тыс. определила известная певица Анастасия Винникова, которая в 2011 году представляла Беларусь на "Евровидении". Теперь эта сумма принадлежит Наталье Кулеш из деревни Матьковцы Минской области.

А пару стильных и практичных Hyundai Creta разыграли Артем Лукьяненко и Ксения Жук из NAVIband. Семь цифр - и внедорожник шоколадного цвета достался Олегу Ковалеву из Хойников Гомельской обасти.

Владельцем ярко-оранжевого автомобиля стала Людмила Декович из Минска.

Все видео розыгрышей игры "Удача в придачу!" , интервью победителей и полные списки обладателей всех призов с возможностью поиска по фамилиям и населенным пунктам можно посмотреть на сайте igra.evroopt.by. Заходите, смотрите и слушайте, что чувствуют самые счастливые белорусы. И сами убедитесь, что с "Еврооптом" повезти может каждому! Полный список счастливчиков 33-го тура будет размещен сегодня после 18.00.

Розыгрыш завершен, но "Удача в придачу!" не сбавляет обороты. И призов в 34-м туре игры, который начался сегодня, стало еще больше! Уже 3 июня будут разыграны 20 тыс. подарочных сертификатов на общую сумму Br200 тыс. и два крупных денежных приза по Br20 тыс. каждый.

Также участникам игры достанутся новенькие автомобили (81-й и 82-й!) марки Renault Kaptur и ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ КВАРТИРА от "Евроопта" - в престижном районе Минска по адресу ул. Мястровская, 4. А еще - 40 путевок на двоих в шикарный пятизвездочный отель Riu Tikida Palace на юге экзотического Марокко.

И внимание! В 34-м туре "Евроопт" также разыграет 2000 билетов на концерт популярнейшего российского исполнителя Григория Лепса, который состоится 11 июля во время международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Все желания будут исполнены, все мечты воплотятся в жизнь… Главное, не забудьте захватить "товар удачи"!