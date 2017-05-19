20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шри-Ланка заинтересована в приобретении белорусской военной техники, сообщил корреспонденту БЕЛТА командующий силами безопасности Шри-Ланки генерал-майор Руван Кулатунга на выставке MILEX-2017.

Генерал-майор поблагодарил за приглашение и отметил отличную готовность Вооруженных Сил Беларуси, продемонстрировавших навыки военнослужащих во время шоу открытия выставки MILEX-2017. Особенно его поразил вальс БТР.

Командующий силами безопасности Шри-Ланки подчеркнул, что они крайне заинтересованы в сотрудничестве. "Нас интересует возможность проведения капитального ремонта нашей бронетехники, модернизации систем вооружения. Также мы рассматриваем возможность приобретения новых образцов техники и технологий", - сказал генерал-майор.

Он добавил, что Вооруженные Силы Шри-Ланки уже используют технику белорусского производства и очень ею довольны.-0-