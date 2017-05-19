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Самоходный роботизированный противотанковый комплекс "Богомол" представлен на MILEX-2017

20.05.2017 15:27 — Новости Общества | БелТА  
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самоходный роботизированный противотанковый комплекс "Богомол" представлен на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017, передает корреспондент БЕЛТА.

Комплекс предназначен для круглосуточного поражения в автоматизированном режиме укрепленных наземных целей, танков, бронемашин и зависших вертолетов.

"Богомол" выполнен на базе самоходного дистанционного управляемого гусеничного мини-шасси, способного передвигаться по пересеченной местности. Состоит из самоходной роботизированной боевой машины и автоматизированного рабочего места оператора, который управляет работой боевой машины по беспроводному каналу связи на удалении до 300 м.

Как пояснил начальник конструкторского отдела белорусского предприятия "БСВТ - новые технологии" Андрей Анисимов, разработка комплекса началась в конце 2016 года. Сегодня на выставке результат представлен для широкой аудитории. Пока компания работает для заказчиков. "Но если будет интерес со стороны родной армии, мы всегда открыты для сотрудничества", - сказал он. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Комплекс предназначен для круглосуточного поражения в автоматизированном режиме укрепленных наземных целей, танков, бронемашин и зависших вертолетов.

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