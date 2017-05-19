Боевой разведывательно-ударный беспилотный вертолет показали на MILEX-2017

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевой разведывательно-ударный беспилотный вертолет производства ООО "КБ ИНДЕЛА" представлен на выставке MILEX-2017, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беспилотный летательный аппарат (БЛА) представляет собой вертолет одновинтовой схемы с неубирающимся шасси, вспомогательным крылом с двумя точками подвески боевой нагрузки и двигателем внутреннего сгорания, работающим на высокооктановом бензине. Он предназначен для выведения из строя живой силы противника, легкобронированной и автомобильной техники, разрушения укрепленных зданий, подавления огневых точек противника, расположенных в труднодоступных местах, а также разведки и передачи видеоинформации, в том числе в инфракрасном диапазоне.

БЛА оборудован комплексом авионики, обеспечивающим в автоматическом режиме взлет, посадку с возможностью зависания над объектом для выполнения миссии, а также управление подвесным вооружением и бортовой частью системы передачи данных.

Разведывательно-ударный беспилотный вертолет может применяться днем и ночью в различных метеоусловиях, способен совершать взлет и посадку на неподготовленные площадки размером 30х30 м.

В числе главных преимуществ аппарата - отсутствие необходимости в квалифицированном пилоте, что особенно актуально при возникновении угрозы жизни человека. Это позволяет применять его в чрезвычайных ситуациях: при пожарах, в плохих погодных условиях, в боевых действиях, на территориях с химическим и радиоактивным загрязнением. Исключает влияние человеческого фактора на выполнение миссии наличие в аппарате автопилота, который способен управлять им в роботизированном режиме. Оператор только задает полетное задание, которое беспилотник выполняет самостоятельно, включая функции взлета и посадки. Даже в случае потери связи с БЛА со стороны наземной станции управления предусмотрены алгоритмы автономного поведения аппарата, в том числе режим поиска связи, возврата на точку вылета или посадки в назначенной заранее зоне эвакуации.

ООО "КБ ИНДЕЛА" является частной компанией, специализирующейся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов и многофункциональных комплексов различного назначения. Она входит в число ключевых мировых производителей БЛА вертолетного типа и является единственной компанией на постсоветском пространстве, осуществляющей собственную разработку и серийное производство БЛА в этом классе.-0-