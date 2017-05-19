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На границе с Литвой и Латвией образовались очереди большегрузов

20.05.2017 16:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК — 20 мая, Sputnik. Очереди большегрузов в пунктах пропуска на белорусско-литовской и белорусско-латышской границах в субботу заметно увеличились.

Больше всего грузовиков ожидают возможности въехать на территорию Евросоюза в пункте пропуска "Каменный лог" на белорусско-литовской границе. Если в пятницу днем у шлагбаума стояли около 200 машин, то по состоянию на 16:00 субботы — уже 320.

В пункте пропуска "Привалки" стоит около 180 большегрузов, в "Беняконях" — 111, в "Котловке" — 80.

Более 100 грузовиков ожидают своей очереди в пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе.

Между тем, легковые автомобили проезжают без очередей.

 
Теги: Минск
 
 
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Больше всего грузовиков, ожидающих своей очереди въехать в Литву, скопилось в пункте пропуска "Каменный лог".

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