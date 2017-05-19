На границе с Литвой и Латвией образовались очереди большегрузов

МИНСК — 20 мая, Sputnik. Очереди большегрузов в пунктах пропуска на белорусско-литовской и белорусско-латышской границах в субботу заметно увеличились.

Больше всего грузовиков ожидают возможности въехать на территорию Евросоюза в пункте пропуска "Каменный лог" на белорусско-литовской границе. Если в пятницу днем у шлагбаума стояли около 200 машин, то по состоянию на 16:00 субботы — уже 320.

В пункте пропуска "Привалки" стоит около 180 большегрузов, в "Беняконях" — 111, в "Котловке" — 80.

Более 100 грузовиков ожидают своей очереди в пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе.

Между тем, легковые автомобили проезжают без очередей.