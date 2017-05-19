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Беларусь к концу года разработает макет ЗРК средней дальности
20.05.2017 16:33 — Новости Общества | БелТА
Сергей Гурулев
20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь к концу года разработает собственный макет ЗРК средней дальности, сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев, передает корреспондент БЕЛТА.
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Сергей Гурулев 20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь к концу года разработает собственный макет ЗРК средней дальности, сообщил журналистам председатель...
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