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Почти 700 фур на границе ожидают очереди на выезд в Литву

20.05.2017 16:56 — Новости Общества | БелТА  
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-литовской границе 688 фур ожидают очереди на выезд. Соответствующая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 16.00 наиболее напряженная обстановка отмечается в пункте пропуска "Каменный Лог", где скопилось 320 фур. Что касается других пунктов пропуска на литовском направлении, то в "Привалке" стоят 177 грузовых автомобиля, "Беняконях" - 111, "Котловке" - 80. Очереди на въезд в Беларусь ожидают 82 машины - по 10 в "Котловке" и "Каменном Логе" и 62 - в "Беняконях".

На границе с Латвией в пункте пропуска "Григоровщина" в очереди на выезд из Беларуси находятся 100 грузовиков, в "Урбанах" - 110. Очередей на въезд здесь не фиксируется.

На границе с Польшей в "Брузгах" выезда в сопредельную страну ожидают 24 фуры, в "Козловичах" - 20. В "Берестовице" въезда в Беларусь ожидают 80 грузовых автомобилей.

На украинском направлении очередей на выезд и въезд нет.

Данные об очередях в пунктах пропуска на границе размещены на сайте Госпогранкомитета и обновляются. Водителям, планирующим поездку за рубеж, рекомендуется учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По состоянию на 16.00 наиболее напряженная обстановка отмечается в пункте пропуска "Каменный Лог", где скопилось 320 фур. Что касается других пунктов пропуска на...

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