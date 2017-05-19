Беларусь к концу года разработает макет ЗРК средней дальности

Сергей Гурулев

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь к концу года разработает собственный макет ЗРК средней дальности, сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Гурулева, сейчас проект находится в стадии активной разработки. "В конце года у нас будет макет собственного изделия. Что касается нижней части (шасси. - Прим. БЕЛТА), у нас есть достойные варианты. Речь идет о ракете. Мы работаем над этой темой", - сказал Сергей Гурулев.

Спрос на вооружение в мире растет. За прошедшие пять лет он вырос на 8,4%. Конкуренция невероятно высокая. Отвечая на вопрос о конкурентоспособности продукции белорусских предприятий, председатель Госвоенпрома ответил: "Мы можем брать за счет качества и цены. И трансфер технологий". Благодаря этому Беларусь по некоторым направлениям имеет достаточно хорошие успехи на рынке, в частности, экспортные образцы станции радиоэлектронной борьбы "Гроза-С" поставлены в ряд стран, сказал Сергей Гурулев.

Он также отметил, что Беларусь в состоянии с партнерами запустить три спутника связи. "Это реальная коммерция. Сейчас ввиду спада экономики цена и спрос на системы спутниковой связи несколько упали. Но эта перспектива остается. Мы этим занимаемся", - рассказал председатель Госвоенпрома.

В Минске проходит международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2017. Это одна из самых перспективных и значимых выставок, проходящих в Беларуси. По масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры она считается одной из крупнейших в восточноевропейском регионе.-0-