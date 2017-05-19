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ФОТОРЕПОРТАЖ: Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2017 в "Минск-Арене"

20.05.2017 17:28 — Новости Общества | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2017 в "Минск-Арене"

20 мая в Минске открылась Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2017. Основной площадкой выставки стал спорткомплекс "Минск-Арена".

В выставке принимают участие почти 140 экспонентов из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины. Компании из Германии и Словакии в этом году впервые принимают участие. Более 350 образцов вооружения и военной техники представят 11 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Второй раз свои возможности в Минске продемонстрируют производители из Китая.

Фото Рамиля Насибулина.

 
Теги: Минск
 
 
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В выставке принимают участие почти 140 экспонентов из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины. Компании из Германии и Словакии в этом году...

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