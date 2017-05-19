20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный военно-промышленный комитет видит перспективы в поставках многофункциональных боевых бронированных машин "Кайман" зарубежным покупателям, заявил сегодня журналистам председатель Госвоенпрома Сергей Гурулев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Коммерческие и маркетинговые вопросы мы решаем, спрос будет, - отметил председатель Госвоенпрома. - В апреле "Кайманы" закончили все испытания и встают на вооружение. Тогда будем разговаривать об экспорте".

В целом, по словам Сергея Гурулева, к белорусской военной технике проявляют интерес большое количество зарубежных покупателей. В их числе Россия, Китай, представители Юго-Восточной Азии , в частности Индонезии, Филиппин. "Их интересует все, что основано на IT-технологиях, на программном обеспечении. Беспилотная авиация и роботы пользуются неимоверным спросом", - отметил председатель.

Он подчеркнул, что многие в связи с кризисом готовы покупать модернизированную советскую продукцию. "Такой спрос есть, и мы готовы удовлетворить и те, и другие направления", - сказал Сергей Гурулев.

Отвечая на вопрос о наличии контрактов, заключенных на выставке, председатель Госвоенпрома отметил, что таковые есть, но рассказывать о них еще рано.

В Минске проходит международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2017. Это одна из самых перспективных и значимых выставок, проходящих в Беларуси. По масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры она считается одной из крупнейших в восточноевропейском регионе.-0-