20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытое акционерное общество "558 Авиационный ремонтный завод" (Барановичи) и холдинг "Вертолеты России" подписали два контракта, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписание документов состоялось на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017 в Минске.

Первый контракт касается конструкторско-технологического сопровождения капитального ремонта вертолетов типа Ми-8, Ми-17. Второй - оказания услуг по документальному и техническому сопровождению капитального ремонта вертолетов названного типа.

Как пояснили на авиаремонтном заводе, сотрудничество между сторонами по ремонту уже велось и ранее, однако не в таком масштабе. Заключение указанных контрактов открывает новые перспективы для долгосрочного сотрудничества. Это большой шаг вперед.

Выставка вооружения и военной техники MILEX - одна из самых перспективных и значимых выставок, проходящих в Беларуси. По масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры она считается одной из крупнейших в восточноевропейском регионе.-0-