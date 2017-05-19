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Барановичский авиаремонтный завод и холдинг "Вертолеты России" подписали два контракта

20.05.2017 18:02 — Новости Общества | БелТА  
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытое акционерное общество "558 Авиационный ремонтный завод" (Барановичи) и холдинг "Вертолеты России" подписали два контракта, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписание документов состоялось на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017 в Минске.

Первый контракт касается конструкторско-технологического сопровождения капитального ремонта вертолетов типа Ми-8, Ми-17. Второй - оказания услуг по документальному и техническому сопровождению капитального ремонта вертолетов названного типа.

Как пояснили на авиаремонтном заводе, сотрудничество между сторонами по ремонту уже велось и ранее, однако не в таком масштабе. Заключение указанных контрактов открывает новые перспективы для долгосрочного сотрудничества. Это большой шаг вперед.

Выставка вооружения и военной техники MILEX - одна из самых перспективных и значимых выставок, проходящих в Беларуси. По масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры она считается одной из крупнейших в восточноевропейском регионе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Подписание документов состоялось на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017 в Минске.

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