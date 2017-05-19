20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реактивная система "Адунок" представлена на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017 в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Разработка реактивной системы ОАО "Конструкторское бюро" Дисплей" началась в конце 2016 года. Впервые широкой публике она представлена на MILEX.

Система состоит из двух реактивных гранат РПГ-26 или РШГ-2. Устанавливается на любой подвижный объект, как правило, бронированную или легкобронированную технику.

На предприятии отметили, что заказчики заинтересованы в поставках этой системы, потому что она наиболее эффективна для поражения легкобронированной техники и подвижных объектов. По желанию заказчика можно изменить тип применяемых гранат или тип самой реактивной системы.

Выставка вооружения и военной техники MILEX - одна из самых перспективных и значимых выставок, проходящих в Беларуси. По масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры она считается одной из крупнейших в восточноевропейском регионе.-0-