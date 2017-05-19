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Щенок немецкой овчарки по кличке Милекс стал звездой одноименной выставки

20.05.2017 18:45 — Новости Общества | БелТА  
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Щенок немецкой овчарки по кличке Милекс стал звездой одноименной выставки

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Щенок немецкой овчарки по кличке Милекс стал звездой одноименной выставки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Родители двухмесячного кобеля - немецкие овчарки Фортуна и Дольде. Оба имеют отличные выставочные оценки и развитые рабочие качества. Мать щенка подготовлена к поиску взрывчатых веществ. Отец - неоднократный кандидат в чемпионы страны. Собака привезена из Германии, из рабочего питомника немецких овчарок.

Сейчас щенок Милекс проходит так называемую социализацию - его основным занятием является игра. В возрасте 8-9 месяцев после курса общей дрессировки сотрудники кинологического центра Вооруженных Сил начнут готовить его либо к розыскной службе, либо к поиску взрывчатых веществ.

Кинологический центр ВС предназначен для подготовки специалистов служебного собаководства и служебных собак для нужд Вооруженных Сил. Собаки и щенки центра постоянно принимают участие в республиканских и международных выставках, где неоднократно признавались лучшими представителями породы. В их арсенале титулы интернациональных чемпионов и чемпионов Беларуси. Также служебные животные регулярно участвуют в различных учениях.

При центре существует племенной питомник, родильное отделение которого позволяет воспроизводить более 120 щенков в год.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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