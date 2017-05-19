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Грозы обещают синоптики в воскресенье
20.05.2017 20:10 — Новости Общества | Tut.by
Синоптики предупреждают о кратковременных дождях и грозах в воскресенье, 21 мая. Ветер северный, при грозах порывистый.
В воскресенье с северо-запада европейской территории России ожидается перемещение фронтальных разделов. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части Беларуси кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +7…14 °С, днем от +17 °С по северо-востоку до +25 °С по юго-западу страны.
В Минске также прогнозируют кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью +12…14 °С, днем +20…22 °С.
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Синоптики предупреждают о кратковременных дождях и грозах в воскресенье, 21 мая. Ветер северный, при грозах порывистый.
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