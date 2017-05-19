Министр обороны Беларуси и директор ФСВТС России обсудили вопросы военно-технического сотрудничества

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси Андрей Равков и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев во время выставки MILEX-2017 обсудили вопросы военно-технического сотрудничества. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Глава военного ведомства Беларуси также провел встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Монголии Дуламсурэнгийн Даваа и министром обороны и промышленности Пакистана Рана Тенвиром Хуссейном.

Выставка вооружения и военной техники MILEX - одна из самых перспективных и значимых выставок, проходящих в Беларуси. По масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры она считается одной из крупнейших в восточноевропейском регионе.-0-