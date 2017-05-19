Городской пляж в Минске превратили в концертный зал

В Минске городской пляж превратили в концертный зал. Для горожан и туристов поставили пианино, на котором могут играть все желающие, передает телеканал «МИР 24».

На площадке под открытым небом звучат классика, рок и поп-музыка. За инструмент садятся как любители, так и профессиональные музыканты.

«Смотришь на озеро, хочется расслабится. Поэтому, исходя из того, куда повернута твоя голова, твой взор, из этого формируется музыка. Что-то вспомнилась, что-то кому-то знакомо было. Что-то новенькое», - поделился композитор Дмитрий Жур.

Продемонстрировать музыкальные таланты на открытых площадках Минска можно будет до конца лета.