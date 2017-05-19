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Городской пляж в Минске превратили в концертный зал

20.05.2017 20:07 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске городской пляж превратили в концертный зал. Для горожан и туристов поставили пианино, на котором могут играть все желающие, передает телеканал «МИР 24».

На площадке под открытым небом звучат классика, рок и поп-музыка. За инструмент садятся как любители, так и профессиональные музыканты.

«Смотришь на озеро, хочется расслабится. Поэтому, исходя из того, куда повернута твоя голова, твой взор, из этого формируется музыка. Что-то вспомнилась, что-то кому-то знакомо было. Что-то новенькое», - поделился композитор Дмитрий Жур.

Продемонстрировать музыкальные таланты на открытых площадках Минска можно будет до конца лета.

 
Теги: Минск
 
 
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Любой желающий сможет продемонстрировать свой музыкальный талант до конца лета.

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